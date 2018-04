Neznámé krásy Slovenska: po stopách tajemného hradu v Karpatech

Rady do batohu

Jak se tam dostat

Autem přes hraniční přechod Hodonín - Holíč, odtud po hlavní trase směrem na Trnavu, v Jablonici odbočit vpravo na Bratislavu a Rohožník.

Druhá varianta vede po dálnici Brno - Bratislava, v Malackách odbočíte na Pezinok, v Perneku vlevo na Rohožník a Jablonicu.

Dříve se dalo dojet do Plaveckého Podhradí vlakem, trať je však už několik let bez osobní dopravy. Mapa

1 : 50 000 č. 128 Malé Karpaty, Záruby - VKÚ Haramanec Itinerář popisované trasy

Plavecké Podhradie - Vápenná (žlutá), 1,5 h - Klokoč (červená), 3 h - Amonova lúka (červená), 3,5 h - Plavecký hrad (modrá), 5 h - Plavecké Podhradie (modrá), 5,5 h. Více informací o Karpatech na www.karpaty.net