Neznámé krásy Chorvatska. Unikátní Slunjské vodopády.

Může se hodit Jak se tam dostat

Ze Záhřebu po dálnici do města Karlovac, odtud pokračovat bývalou hlavní spojnicí do Splitu ve směru na Plitvická jezera, vzdálenost od Karlovce – 52 km, z Plitvických jezer – 33 km. Vstupné do komplexu Slovin – Rastoke: 20 HRK / dospělí, 10 HRK / děti TIP iDNES

Pokud se městečkem Slunj chystáte pouze projíždět, dopřejte si pauzu s malebným panoramatickým výhledem na vodopády a celý komplex Rastoke z parkoviště před magistrálním viaduktem (ve směru od Karlovce). Odtud je možné sestoupit až k hladině Korany a vychutnat si působivou scenérii zcela zdarma.

Pro návštěvu komplexu Rastoke je vhodnější využít parkoviště za viaduktem, kde lze u stánku zakoupit lokální domácí mléčné výrobky. Ubytování

Slunje nabízí řadu možností ubytování v soukromí, ceny se pohybují v rozmezí 10,5€ - 15€, standardní cena je 11€, rozmístění jednotlivých privátů je označeno na panelech informačního systému.

Vyzkoušený tip – privát Niko a Kate Brozinić, Augusta Šenoe 10, Slunj, 00385 47 777 941, s pozorným přístupem a nekonečným welcome drinkem domácí rakije, cena 11€ / osoba a noc. Užitečné weby

www.tz-slunj.hr

stránky Turistického sdružení Slunje včetně přehledu ubytování s ceníkem

www.slunj.hr

oficiální web města

www.slunj-rastoke.com

komplex Slovin - Rastoke