Neznámé hory mezi Nízkými Tatrami a Velkou Fatrou

Korytnica-kúpele – Hiadelské sedlo, modrá, 1,5 h – Kozí chrbát, červená, 2 h – Donovaly-Polianka, červená, 4 h – Šachtička, zelená, 7,5 h – Panský diel, modrá, 8 h – Banská Bystrica, modrá, 9,5 h.

Trasu lze zkrátit nástupem v Donovalech. Jak se tam dostat

Starohorské vrchy jsou komunikačně dobře dostupné a to po silnici Ružomberok – Banská Bystrica, která představuje jeden z nejdůležitějších severojižních dopravních tahů na Slovensku.

Jezdí tu spousta autobusových linek, které mají zastávky na všech významných místech, odkud lze vyrazit do hor – Staré Hory, Donovaly, Korytnica-kúpele.

Do Španí Doliny jezdí autobusy jenom z Banské Bystrice, o víkendu pouze dva denně. Mapy

VKÚ Harmanec 1: 50 000 č. 100 – Okolie Banském Bystrice, Donovaly.