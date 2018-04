Nezapomeňte, i sjezdové lyže a snowboardy se mažou

Servismani světových sjezdařských týmů připomínají alchymisty, kteří dlouhé hodiny upravují strukturu skluznice, nanášejí na ni speciální highfluorové vosky či zažehlují urychlovací prášky. Potom další hodiny lyže testují, aby si nakonec rvali vlasy, když to jejich svěřenci jede o pár setin pomaleji než konkurenci. Obyčejný lyžař to má naštěstí mnohem snazší.

Platí však, že každá lyže i snowboard by se měly mazat - tedy odborně řečeno, měl by se na ně nanášet kluzný parafín. David Bakeš, jeden z nejlepších českých snowboardistů a zároveň odborníků na mazání, říká, že lyže nebo snowboard po takové úpravě jede mnohem lépe, rychleji a zároveň se tím i zvyšuje životnost skluznice.

Kdo je David Bakeš Přední český závodník ve snowboardkrosu má na svém kontě řadu medailí z prestižních šampionátů, z mnohých úspěchů za rok 2008 jmenujeme: 4. místo Evropský pohár Francie, 12. místo Světový pohár Valle Nevado, 8. místo Světový pohár Korea, Sangwoo. V roce 2007: 1. místo Evropský pohár v rakouském Fiss,

3. místo v celkovém hodnocení poháru. Zároveň je dnes jedním z největších mazacích odborníků pro závodníky a také se podílí na stavbě závodních snowboardů.

Není přitom nutné dělat zázraky. Je to mnohem jednodušší než mazání běžek. Sportovní nádobíčko by se během týdenního pobytu na horách mělo správně upravovat každý den před lyžováním či po něm, ale stačí to i dvakrát až třikrát za pobyt. Skluznice by hlavně nikdy neměla být vybělená, vyšisovaná, ale stále pěkně černá, nasátá voskem.

Pro běžného lyžaře není ani nutné mazat speciálními vosky podle teploty a druhu sněhu, ale stačí základní sjezdový parafín. I ten dokáže udělat zázraky. Na jízdě se to pak projeví zejména na mírnějších modrých sjezdovkách nebo na takzvaných spojovácích, kde upravené lyže pojedou rychleji než průměr.

David Bakeš doporučuje tři základní způsoby mazání lyží či snowboardů, jejich úprava je mimochodem zcela identická.

Za studena

Na lyži (či snowboard) naneseme za studena parafín tak, že parafínovou kostkou delšími tahy přejíždíme po skluznici a poté nanesený parafín rozetřeme od špičky k patě korkem. Celá operace může trvat maximálně 15 minut. Takové ošetření skluznice je i nejlevnější.

Za tepla

Lyži (nebo snowboard) nejprve vykartáčujeme měděným kartáčem. Poté na ni naneseme za tepla parafín, rozžehlíme ho po skluznici žehličkou v rovnoměrné vrstvě (žehlička musí "plavat" a musí být zahřátá tak, jak předepisuje výrobce parafínu), necháme zatuhnout a vychladnout.

Poté vosk strhneme plastovou škrabkou, zbytek přebytečného vosku vykartáčujeme měděným kartáčem a nakonec doleštíme kartáčem umělohmotným. To už trvá déle, řekněme 30 až 45 minut, a je to také bezkonkurenčně nejdražší, protože potřebujeme nejen parafín, ale i žehličku, škrabku a nejméně jeden kartáč.

Ošetření skluznice tímto způsobem je však absolutně nejúčinnější a má největší efekt.

Pomocí kapesních sprejů a tekutých vosků

Úplně nejjednodušší a nejrychlejší způsob je používat různé spreje či tekuté vosky (stojí cca od 130 korun výše), které se dají vzít do kapsy nebo malého batůžku a mazat třeba přímo na sjezdovce.

Skluznici je nutné nejprve jen osušit, pak na ni nanést podle návodu vosk a chvíli nechat zaschnout. Hotovo je za 3-5 minut. Takové ošetření vydrží nejkratší dobu, ale lze ho zase častěji opakovat.

Hodně zdaru a ať vám to jezdí.