Newyorský starosta zve turisty

Newyorský starosta Giuliani reagoval na otázky domácích i cizích zájemců co město nejvíce potřebuje slovy: "Přijeďte do Nového Yorku, navštěvujte divadla, utraťte nějaký dolar." Návštěvníci ale nepřicházejí, a i místní občané začínají mít hluboko do kapsy, s výjimkou pomoci postiženým.

Ze 16 000 manhattanských hektarů zabírá krutě postiženou část jen 6,5 ha. Za necelé dva týdny bylo odstraněno 100 000 tun trosek, a odvoz se nyní značně urychlí, protože pátrání po živých bylo skončeno. Přesto odborníci počítají s tím, že odvoz a úpravy povrchu si vyžádají přibližně jeden rok.

Zbytek města se fyzicky nezměnil, obchody jsou normálně zásobené, veřejná doprava funguje, ale obavy z možných teroristických akcí v nejrůznějších formách visí ve vzduchu. Město je plné amerických vlajek, včetně osobních aut, ale mnoho občanů si uvědomuje, že islamští teroristé totálně vyhráli první velkou bitvu. A nebyl to jen World Trade Center a Pentagon, hospodářské škody a následky bezohledného napadení USA se už nyní odhadují na stovky miliard dolarů. Jak postihnout a zastavit 11 000 náboženských poblouzněnců, vycvičených za posledních pět let v Afganistánu - a částečně rozsetých po celém civilizovaném světě?

Život v Novém Yorku a v mnoha jiných částech světa se už nikdy plně nevrátí do dřívějších kolejí, ale návštěvníci Spojených Států budou nadále přijíždět a přilétávat, za obchodem, z rodinných důvodů, jako turisté, i ze zvědavosti. Jak rychle a kolik bude záležet na tom, jak se bude vyvíjet celosvětová situace.

Než vyrazíte za hranice - poříďte si telefonní seznam všech nejbližších příbuzných a známých. Pokud máte kreditní karty, opište si čísla, na nichž můžete zrušit úvěr v případě ztráty. Nezapomeňte si vzít dostatek léků, jejich názvy a dávky, svou krevní skupinu a případně poukazy na nejrůznější alergie apod. Zvažte, jestli se necháte pojistit. Nevydávejte se na cesty bez finanční rezervy. Kopie pasu a letenky by mohly přijít rovněž vhod. Cestujte s málo zavazadly, a v příruční tašce nenoste předměty, které by mohly být považovány za zbraně.

Pokud rozumíte trochu anglicky, můžete se o nejnovější situaci informovat na stránkách http://www.nycvisit.com (případně též o jiných městech: http://www.washington.org či http://www.phila.gov).