Newnham a okolní kraj: krása anglické vesnice

Tráva v Newnhamu je zelená a domy kamenné Newnhamská High Street, centrum veškerého dění

Základem vsi je hlavní třída, která se jmenuje High Street, stejně jako všechny hlavní třídy v Anglii.Je na ní vše podstatné, kostel, pošta a obchody. Je tam i prodejna suvenýrů, která je ovšem většinou prázdná - až do publikování tohoto článku nebyla obec počítána k turistickým atrakcím světové proslulosti.Na hlavní třídě se též nalézá hospoda, která je většinou plná, neboť newhnhamští se mají navzájem rádi. Hospoda se jmenuje Ship, protože ve vsi kdysi zastavovaly lodě. Další hospoda se jmenuje Railway, protože ve vsi kdysi zastavoval také vlak.Hospodu nevynechejte, i když jste znalec a ostrovní pivo vás tedy zcela oprávněně dohání k šílenství. Hospody opravdu naplňují smysl slova pub, public house, tedy dům veřejný. (hug)V hospodě anglické se v porovnání s hospodou českou méně pije (většinou), a více žije. Zaslechnete v ní zablácené lidi od koní debatující nad pivem o hříběti, které má skvělou budoucnost, i dvě důstojné dámy polykající u kávy jakýsi dort a diskutující o komsi, kdo nemá vůbec skvělou budoucnost.Můžete si dát také pečenou bramboru posypanou sýrem, či jiné typické jídlo, kterým Anglie přispěla do světové kulinářské pokladnice. A pak je v hospodě samozřejmě krb. Není to krb pražského snoba. Je to krb pravý a funkční. Když prší, můžete se u něj ohřát a usušit. Když neprší, můžete se do něj jen tak dívat, je to zábavnější než pít anglické pivo. Dlužno podotknou, že v Newnhamu prší často. Vlastně skoro pořád.Pak je tu Severn. Není to řeka ledasjaká. Část dne vypadá jako nudná bahnitá říčka, plynoucí líně k moři. Když však na moři nastane příliv, Severn se změní v temnou masu, která se jako vodní bariéra s duněním valí zpět, proti proudu. Vypadá to chvilku, že řeka odmítá respektovat přírodní zákon, požadující po vodě, aby tekla zkopce. A pak se ty napěněné vody zastaví, a pomalu, pomaloučku se začnou vracet zpět k moři. A tak stále dokola, odjakživa.V Newnhamu a jeho okolí se taktéž nalézá velké množství nejrůznější zvěře, zejména ovcí, slepic a jiných ptáků, i jezevců a lišek, které jsou prý mimořádně drzé a vypasené, neboť do oblasti dosud nedorazil oblíbený sport hon na lišku.A je to kraj koní, samozřejmě. Koně k anglickému venkovu patří, stejně jako živé ploty, mezi kterými se dříve či později ztratíte. Půjčte si koně (i pro začátečníky se ve vsi najdou zvířata pomalá, tlustá a líná, tedy bezpečná). Jeďte do lesa, do Forest of Dean.Je to les velký, starý a hustý. Místní tvrdí, že tam tak trochu straší. Buď jak buď, není těžké uvěřit, že mezi duby a buky, které pamatují doby Robina Hooda, se tu a tam vyskytne nějaký skřítek či divoženka. Je to krásný les, a i ta vypůjčená herka na tichých lesních cestách může pocítit nezvladatelnou chuť po letech cválat a vaše dobrodružství tím pádem dojde romantického vrcholu. Pokud si něco nezlomíte.Na pomezí lesa a luk naleznete různé domky, domy a zámečky jako vystřižené z vaší oblíbené brakové literatury. Něco jako: "Od doby, co byl lord Worchester v Rhodesii proklán jedovatým kopím divochovým, viktoriánský zámeček chátral. Donald, věrný sluha, nepřestával vyhánět svými kročejemi červotoče ze schodiště, ba i jeho boj s můrami dlícími v těžkých závěsech byl poměrně úspěšný. Vše marno. Hraběnka Worchester-ová chřadla. Vyšívání ani lukostřelba již ji nebavily." Však to znáte. Tak takové budovy opravdu existují, uvidíte.