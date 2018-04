VIDEO: Jak jela špička One World Trade Center do půlkilometrové výšky

Takové záběry se nevidí každý den. Ocelová špička věže One World Trade Center se nese vzhůru a za ní se odkrývá pohled na Ground Zero, dolní Manhattan a kousek řeky Hudson.

Na vrcholku věžičky byla umístěná kamera, která natáčela celou cestu vzhůru do výšky více než 500 metrů. I s věžičkou má celá budova výšku 541 metrů neboli 1 776 stop, což symbolizuje přijetí Deklarace nezávislosti Spojených států dne 4. července roku 1776.

Všechny výškové budovy na dolním Manhattanu jsou na záběrech tak malé, že se z toho trochu tají dech. Vyhlídková plošina je do One World Trade Center plánovaná do 100., 101. a 102. patra. To bude jen o trochu níž, než je špička věže, která bude sloužit jako vysílací anténa. Maják na jejím vrcholu bude viditelný na kilometry daleko.

Co vyhlídka z One World Trade Center nabídne, je vidět na snímcích ve fotogalerii. Pohled na Manhattan, řeku Hudson i sousední New Jersey připomíná letecké záběry známé z mnoha amerických filmů.

Po upevnění špičky na věž nového světového obchodního centra se mírně zacelí prázdné místo v panoramatu New Yorku. Pohled na mrakodrapy dolního Manhattanu byl jedním z nejprodávanějších a u turistů nejoblíbenějších.

Slavnostní otevření One World Trade Center, která nesla původně název Věž svobody a je jedním ze čtyř mrakodrapů, jež mají stát okolo základů zřícených Dvojčat, se plánuje na příští rok.