New York Times doporučují výlet za mikulovskými a pavlovskými vinaři

19:23 , aktualizováno 19:23

Výlet za vinaři do Mikulova a Pavlova na Břeclavsku doporučuje ve svém velikonočním vydání americký prestižní list The New York Times. Podle něj je vinný region včetně návštěvy vinařských firem ideálním turistickým tipem. Víno je prý zde levné a dobré, jen vinaři nemluví moc anglicky, proto může být výlet malým dobrodružstvím.