New York: město, které budí emoce

V New Yorku si může každý najít to své. Sežene tu vše, co potřebuje. Je to město divadel, hudebních klubů, kin a šik světové módy. New York je prostě město, které se musí vidět. Pro někoho je New York Manhattan. Ale není to pravda. Je tu ještě drsný Bronx a různorodý Brooklyn, Queens, Coney Island se svými plážemi. Nebo Staten Island, k němuž se vyplatí jet trajektem.

Co nesmíte minout

Kdo se sem dostane na pár dní či alespoň na 24 hodin, měl by vidět některé z těchto míst: Empire State Building -­ po atentátech nejvyšší mrakodrap s úžasným výhledem. Socha Svobody, Times Square -­ náměstí, kde obří reklamy buší na člověčí smysly ze všech stran. Flatiron Building zvaný "žehlička" - ­ nejbizarnější výškový dům světa.

Jak se tam dostat: Přímo z Prahy rovnou na letiště J. F. K. Nebo s přestupem v evropských metropolích. Letenka je dnes prakticky stejně drahá jako do mnoha vzdálenějších evropských metropolí ­ kolem 10 000 Kč. Ale to první, co je třeba mít, je vízum.

Guggenheimovo muzeum moderního umění. Broadway se svými divadly, kde se hrají nejslavnější muzikály. Rockefellerovo centrum ­ luxusní finanční a obchodní srdce New Yorku. Central park v samém středu Manhattanu. China Town ­ Čínské Město ­ jež překvapí svou rozlehlostí a tím, že až na své obyvatele a některé obchůdky málo připomíná Čínu (tady se výborně a levně jí). Příjemné čtvrtě Chelsea a Greenwich Village se stovkami řadových domků a malými obchůdky. Baseballový stadion New York Yankees v Bronxu, nejlépe když tam hrají zápas. Slavná aréna Madison Square Garden. Katedrála sv. Patrika.

Nedělní černošský Harlem s vyšňořenými rodinkami, které směřují do kostelů. Konečně je tu i Ground Zero ­ místo, kde až do atentátů stály mrakodrapy WTC. Návštěvník spatří tu neuvěřitelnou prázdnou jámu, kde pracovaly tisíce lidí. Tady turista pochopí, že New York už nikdy nebude takový, jaký byl dřív. Ale pořád to bude jedno z nejúžasnějších měst.







CO VIDĚT V NEW YORKU - viz též fotogalerie SOCHA SVOBODY

Slavná dominanta, kam se jezdí lodí z nejjižnějšího cípu Manhattanu. Před atentáty se dalo vystoupit až do trnové koruny, ale kvůli frontám to byl výlet na několik hodin. Možná stačí jen vystoupit z lodi a projít se okolo či okouknout Sochu svobody z trajektu jedoucího na Staten Island.



GROUND ZERO

Místo, kde stála obchodní pýcha New Yorku, dvojčata Světového obchodního centra. Za plátnem okolních zakrytých mrakodrapů lze spatřit ještě část díla zkázy. Některé budovy, jež stojí v těsné blízkosti velké jámy, jsou vlastně už jen ocelovými kostrami se zničenými okny a interiéry.



UNION SQUARE

Takový typický malý parčík v samém středu New Yorku, který je příjemným místem pro krátký odpočinek. Po celý den je plný milenců, úředníků pojídajících své sendviče, studentů, turistů či obyčejných zevlounů.



KDE SÍDLÍ NEWYORŠTÍ HASIČI

Tak vypadají městské hasičárny. Dodnes jsou to místa, kam lidé přinášejí květiny na paměť statečných newyorských hasičů, kteří zasahovali a zachraňovali při atentátech 11. září 2001. Tato je v Nové Itálii.



CONEY ISLAND

Nejbližší pláže od centra města, kde se dá skutečně koupat. Je tam i newyorské akvárium, jež nemůže soutěžit s těmi na Floridě či v Kalifornii, přesto stojí za to.



POHLED Z EMPIRE

Jeden z nejkrásnějších výhledů na střed Manhattanu je z mrakodrapu Empire State Building, který je po zhroucení dvojčat Světového obchodního centra po loňských atentátech znovu nejvyšší budovou New Yorku.