Newyorská taxi nabídnou brzy luxus včetně nabíječek na mobily

Osvětlení bude i na podlaze, aby lidé mohli snáze hledat spadlé věci, a čalounění bude z tkaniny odolné proti zápachu. Nové vozy, které si ale ponechají charakteristickou žlutou barvu, do ulic města vyjedou v říjnu 2013.

Nové taxíky bude vyrábět automobilka Nissan, která loni vyhrála výběrové řízení. Zakázka na 13 tisíc vozů během deseti let by jí měla vynést kolem miliardy dolarů. Půjde o prostorný minivan Nissan NV200. Od současných taxi používaných v New Yorku ho budou odlišovat i posuvné dveře, které by měly zabránit kolizím s jinými automobily či cyklisty při vystupování pasažérů.

Taxíkem zítřka je dodávka ze včerejška, namítají kritici

Soutěž na nové vozy, které budou postupně nahrazovat současné, vyhlásilo město v roce 2007 pod názvem Taxi zítřka. Vítězství Nissanu se neobešlo bez kritiky. Některým lidem vadí, že vůz není vybaven pro převážení vozíčkářů.

Uštěpačné poznámky směřovaly i na jeho vzhled. "Kdo by řekl, že taxíkem zítřka je dodávka ze včerejška? Dodávka se taxíkem nestane jen proto, že ji natřete na žluto," řekl městský radní Micah Kellner.

Městský komisař pro taxislužbu David Yassky se ale domnívá, že radnice vybrala dobře. Newyorčané podle něj ocení pohodlí nových vozů. "Newyorčané jsou pragmatičtí, ale také mají rádi kvalitu. A tohle je mnohem kvalitnější svezení, než jaké nabízejí současné vozy," uvedl v pondělí.

Nissan ve finále výběrového řízení radnice porazil americký Ford a turecký Karsan. Nové taxíky pro New York se budou vyrábět v Mexiku.