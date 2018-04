Nejezdí autem, nesnídá doma a nepoužívá peníze. Co by Newyorčan neudělal

Pracovní doba od šesti nebo od sedmi? Na to můžete v New Yorku rychle zapomenout. Většinou se pracuje až od půl desáté, nebo rovnou od deseti. A tomu je přizpůsoben denní režim.

"Vstávám v osm, v devět opouštím byt, v půl desáté jsem v práci. Po cestě si koupím snídani, tedy většinou jen kávu v kelímku. Ve dvě si skočím pro salát nebo sendvič, v sedm končí práce. Pak jdu buď domů, kde jsem v půl osmé, případně někam vyrazím. Spát chodím mezi půlnocí a jednou," popisuje svůj denní režim třicetiletá Linda a přitom odhaluje další odlišnost Newyorčanů v podobě chybějící snídaně.

Z domova bez snídaně

Newyorčané totiž doma ve všední den obvykle nesnídají. Většinou si kupují kávu a něco sladkého až na cestě do práce, nejčastěji se zastavují v kavárně Starbucks, kterých jsou zde stovky, či v nějakém jiném bistru, takže mezi devátou a desátou jsou podobné podniky plné lidí.

Někdo si koupí jen kávu, kterou pak upíjí během chůze, většinou si však objedná i kousek sladkého, třeba oblíbený banánový muffin s vlašskými ořechy nebo typický bagel. Moc je to nezdrží, neboť hned pokračují v cestě do práce. I díky tomu můžete mít pocit, že New York je neustále v pohybu. Přestože se v době snídaní tvoří v bistrech fronty, doba čekání je minimální. Všichni totiž platí buď bezkontaktní kartou, nebo prostřednictvím aplikací na mobilním telefonu. Fyzické peníze už Newyorčané téměř nepoužívají.

Newyorčané doma nesnídají, většinou si dají kávu a bagel při cestě do práce. A jen výjimečně se přitom posadí.

Metro místo aut

Většina obyvatel New Yorku na rozdíl od zbytku Ameriky příliš nepoužívá automobily a 75 procent domácností žijících na Manthattanu vůz dokonce ani nevlastní. Není se čemu divit, neboť na ostrově jsou problémy s parkováním a často také velké zácpy.

Metrem se navíc všude dostanete mnohem rychleji a levněji. Podzemní dráha, která letos na podzim oslaví 110. výročí existence, má dva tucty tras a 468 stanic. Navíc na některých trasách jezdí "rychlíkové" soupravy, takže z jednoho konce ostrova na druhý přejedete za patnáct minut. A metro má ještě jednu výhodu: jezdí 24 hodin sedm dní v týdnu, takže Newyorčan nikdy nemusí spěchat na poslední metro. New York prostě nikdy nespí a jak říká místní studenka Alison, kdykoliv můžete mít cokoliv. Ve dvě ráno si můžete koupit iPhone a ve tři ráno se můžete nechat ostříhat.

Newyorčané nemusí spěchat na poslední metro, neboť podzemka jezdí 24 hodin denně.

Rychle a rychleji

V posledních letech roste počet Newyorčanů, kteří přicházejí na chuť cyklistice. Nikoliv jako sportu, ale jako dopravnímu prostředku. V roce 2006 jezdilo na kole do práce pravidelně jen 8 tisíc lidí, v roce 2011 už 20 tisíc a v současné době už 30 tisíc lidí. Radnice nechala postavit desítky kilometrů nových cyklostezek, díky čemuž je přeprava na kole rychlejší a bezpečnější. A také přínosnější, neboť majitelé obchodů a bister v centru města kvitují, že jim roste tržba, protože lidé na kole mohou kdekoliv zastavit a nakoupit.

Další velkou změnou v posledních dvaceti letech je obrovský pokles kriminality, která klesla z pohledu různých zločinů o 50 až 70 procent, takže dnes patří New York k nejbezpečnějším městům Spojených států. A ještě maličkost. Newyorčané nečekají na přechodech na zelenou, ale přecházejí kdykoliv a kdekoliv. Semafory jenom zdržují a čas jsou v Americe peníze.

V New Yorku funguje na 25 tisíc restaurací, ale pravidelné večeře v restauracích si mohou dovolit jen bohatí, protože život je tu značně nákladný. Cyklistika je v New Yorku na vzestupu, každý rok přibývají nové cyklostezky i tisíce cyklistů.

Pestrost jazyků i barev

Newyorčan má velkou výhodou v tom, že si nemusí pamatovat názvy ulic, ani nepotřebuje mapu, neboť až na pár výjimek na dolním Manhattanu zde ulice nemají názvy, ale čísla, takže okamžitě odhadnete, ve kterých místech daná ulice leží.

Naopak zdaleka ne každý Newyorčan se domluví anglicky, což je zvláštní paradox, ale například v Čínské čtvrti žije spousta starších Číňanů, kteří anglicky nemluví. A podobné je to také mezi staršími příslušníky hispánské či ruské komunity.

Stejně tak není pravda, že je New York víceméně bělošské město, jak se někdy traduje. Bílou pleť má jen polovina obyvatel, více než čtvrtinu tvoří hispánci a černoši a další velké menšiny pocházejí z Asie. Je to prostě jedno velké kosmopolitní jablko.

Často vládne představa, že New York je městem bílých, kde se mluví výhradně anglicky, ale ve městě žijí miliony hispánců a Afroameričanů a spousta obyvatel anglicky vůbec neumí. Temná strana síly Dartha Vadera v New Yorku ztrácí, město je nejbezpečnější z celé Ameriky.

Život není Sex ve městě

Newyorčané mají pověst neustálých rozhazovačů, kteří každý den nakupují a místo domácích večeří chodí jíst ven. Tak to známe ze slavných seriálů, třeba Sex ve městě. Samozřejmě to není pravda, kultovní seriál o čtyřech přítelkyních žijících VIP životem je satirou. Běžný obyvatel města si podobný životní styl nemůže dovolit.

"Jíme venku, když na to máme čas a hlavně peníze. New York je totiž hodně drahý. Naštěstí většina místních zná místa, kde se dá dobře najíst, aniž za to zaplatíte horentní sumy," svěřuje se Rebecca žijící ve čtvrti Chelsea. Naštěstí je z čeho vybírat, ve městě funguje více než 25 tisíc restaurací. Nejoblíbenější čas pro večeře je mezi osmou a desátou. Většina místních využívá hlavně bistra a pizzerie, kde se nají rychle a levně. A pozor, pizza se nikdy nejí příborem, ale vždy jen rukama.