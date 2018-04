New Yorkem nad zemí. Architekti plánují mosty mezi mrakodrapy

S mrakodrapy a různými výškovými budovami New York 'roste' vzhůru a stejným směrem by se měl zvětšovat i veřejný prostor. To je hlavní myšlenka odvážné vize studia Tiago Barros, která navazuje na základní plán kolmých ulic města New York z roku 1811.

S unikátním projektem nazvaným Nebeská síť (Sky Network) se studio zúčastnilo nedávné mezinárodní architektonické soutěže na téma nejoriginálnější urbanistické sítě. Vizualizace jsou nyní k vidění na výstavě v Muzeu města New York, která potrvá až do 15. července tohoto roku.

New York, nebo některé jeho části na Manhattanu, by se podle návrhu měly v budoucnu provázat systémem širokých lávek a mostů. Ten by měl v několika úrovních propojovat sousední budovy a zajišťovat i jejich případný průchod. Jednotlivé pasáže pak mají navazovat na druhé a vytvořit tak ojedinělý systém nadzemní komunikace.

Zjednodušený náčrt, jak by mohl vypadat několikaúrovňový systém spojovacích lávek a mostů mezi budovami v New Yorku.

Nová urbanistická síť, jejíž základem mají být nosné sloupy a lehké konstrukce, budou moci využívat pouze pěší, povolené by mohly být i ekologické dopravní prostředky, jako např. kola. Zejména turisté by přitom ocenili výjimečné a nečekané pohledy shora na největší město Spojených států.

Celý systém má být osvětlený, LED světla mají být na mostech a můstcích upevněná i zespodu.

Cílem této pokrokové vize je najít nové možnosti růstu města a objevení nových prostor a zároveň odlehčit věčně ucpaným newyorským ulicím. Odměnou by měl být kvalitnější každodenní život v pulzujícím velkoměstě, tvrdí Tiago Barros na svých webových stránkách.

Barros je stoupencem hnutí zvaného slow design nebo také slow movement, které se v architektuře a designu začalo objevovat v posledních letech. Ideově stojí toto hnutí v opozici proti překotnému tempu současné civilizace.