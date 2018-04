Na kole kolem raketoplánu Enterprise. New York, jak ho neznáte

I s parkem a dalšími malými zajížďkami se jedná o přibližně šedesátikilometrový výlet. Jen na několika místech trasa vede po ulicích s automobilovým provozem, ale vyhrazeným pruhem. Jinak pojedete bezpečně po asfaltových cyklostezkách a společnost vám budou kromě cyklistů dělat i bruslaři a rekreační běžci.

Z půjčovny jsem si tedy odnesl mapu a večer jsem v hotelovém pokoji promyslel trasu. Nebylo to nijak složité, napřed objedu skoro tři čtvrtiny okruhu v Central Parku z celkové délky 10–12 km. Z parku pak přejedu podle plánku po 77. ulici na západní nábřeží ostrova k řece Hudson a odtud objedu celý ostrov ve směru proti pohybu hodinových ručiček. Do půjčovny se vrátím stejnou trasou od Hudson River do Central Parku. Odtud je k půjčovně na Columbus Circle jenom skok.

Spojovací šotolinová cesta je jedním z klidnějších míst v Central parku.

První vlna euforie

Ve dvě hodiny odpoledne jsem v půjčovně, vše jde snadno, vybírám si trekové kolo, hotově platím za jeho vypůjčení (v ceně je i přilba a zámek) a pro kauci poslouží platební terminál na kreditní karty. Dychtivě vyrážím na trasu do parku, ale ouha, prvních asi 50 metrů musím kolo vést, spojovací trasa je i pro pěší a uniformovaný dozor na to dohlíží. V parku se ale brzy dostavuje první vlna euforie, mrakodrapy jsou na dohled, ale kolem dokola je zeleň a pěkný asfalt.



Všelijakých stezek a chodníků je v Central Parku samozřejmě mnohem víc, ale pro kola, bruslaře a běžce je vyhrazený pouze okruh po široké asfaltové silnici s několika příčnými spojkami a odbočkami, vše pochopitelně bez automobilové dopravy. Okruh parkem na několika místech křižují přechody pro chodce se semafory. Tady je třeba být opatrný, lidí se zde pohybuje hodně a červenou na semaforech prakticky nikdo nerespektuje. Cesta se pěkně klikatí a stoupá i klesá.

Nejnižším bodem v parku je jeho severní okraj, odkud se trasa parkem vrací zpátky na jih. Na 77. ulici, na úrovni Museum of Nature History (Přírodovědného muzea) je z parku vyznačena spojovací stezka pro cyklisty a na západní pobřežní je to jenom přes pět bloků. Napříč přejíždím i Broadway. Přesun je to poměrně bezpečný, v brzkém odpoledni je zde aut minimum. Jízdu brzdí spíše semafory na každé křižovatce.

Fotbálek v parku u Hudson River

Zážitek na Hudson River Greenway

Zato cyklistická stezka Hudson River Greenway při západním pobřeží Manhattanu je tím správným zážitkem. Většinou vede parkem, kde má občas i několik variant, ale zabloudit nemůžete. Je tady i několik míst s občerstvením.

Na úrovni 60. ulice se cestou na jih dostávám do míst, kde kdysi přistávaly zaoceánské parníky. Přístavní objekty dnes mnohé firmy využívají jako zázemí pro sportoviště, fitcentra atd., a tak cyklostezku křižují i silniční odbočky a chodníky pro pěší. Provoz na nich sice není vůbec žádný a křížení většinou zabezpečuje i semafor, ale opatrnosti není nazbyt, čert nikdy nespí.

Brooklyn Bridge Jedna z historických plachetnic

Kolem raketoplánu Enterprise

U mola na úrovni 47. ulice kotví letadlová loď Intrepid, na níž je umístěno známé letecké muzeum. Od letošního července si pak na palubě můžete nově prohlédnout i raketoplán Enterprise, který ještě před vzletem svých bratříčků do vesmíru pro ně prováděl zkušební lety v atmosféře, kam ho vynášeli na hřbetu upraveného Jumba 747. Hned za zakotvenou letadlovou lodí jsou pokladny a mola společností provozujících vyhlídkové plavby, což znovu nabádá k opatrnosti, většinou je zde hodně jejich pasažérů. Téměř celou svojí délkou při západním pobřeží je trasa vhodná i pro in-line bruslení a cyklistů a bruslařů je na ní opravdu dost.

Před očima One World Trade Center, memento 11. září

To už se blížím k jižnímu cípu ostrova, kde trasa probíhá mezi moderními mrakodrapy Světového obchodního centra. Zde lze obdivovat především moderní architekturu. Přímo přede mnou stojí rozestavěný mrakodrap One World Trade Center, následník zřícených dvojčat. Kvůli výstavbě v této lokalitě tady trasa vede po různých objížďkách, ale stačí se držet na dohled od vody a není možné zabloudit.



Pak projedu Battery Park v nejjižnějším cípu ostrova s vyhlídkou na Sochu svobody a po East River Bikeway, vedoucí přímo nad vodou, nabírám směr severovýchodní, k dvojici slavných mostů Brooklin Bridge a Manhattan Bridge. Ještě před mosty minu po levé ruce Wall Street a v South Street Seaport uvidím vpravo několik muzejních lodí. Právě v tomto přístavu můžete využít další příležitosti k občerstvení. Před Williamsburg Bridge naše trasa nabírá víceméně severní směr a cyklisté tudy projíždějí East River Parkem.

Konec idylky

Kolo, přítel rodiny Bicykl slouží celé naší rodině jako prostředek poznávání nových krajů a nových pohledů na kraje známé. Přepravní rychlost je optimální – dost pomalá, aby se člověk mohl věnovat nevšedním pohledům, udělat neplánovanou zajížďku k místním zajímavostem. A dost rychlá, aby cesta přiměřeně "odsejpala" a nohy tolik nebolely. Což byl právě případ Manhattanu. Místní cyklookruh nabízí běžnému turistovi návštěvu neznámých míst a k tomu i pěkné pohledy na známá místa z neobvyklých úhlů. Například západní pobřeží Manhattanu je moc pěkné pozdě odpoledně v nízkém letním slunci.

Idylka končí na úrovni 34. ulice. Trasa se tady odklání od nábřežní komunikace a pokračuje vyznačeným cyklistickým pruhem po First Avenue, to v případě, že jedete proti směru hodinových ručiček. Cesta opačným směrem je vyznačena po Second Avenue. Takto objedete například komplex budov OSN. A opět tady zdržují hlavně semafory.

Zpátky na nábřeží se dostanu až na 59. ulici a odtud pokračuji na sever po East River Esplanade až k Robert Kennedy Bridge. To už mám po pravé ruce Harlem River. Pak mě cyklostezka protáhne přes Highbridge Park, a to už se blížím k severnímu cípu Manhattanu. Tam jsem zpátky na Hudson River Greenway, která mi umožní dokončit okruh kolem Manhattanu a vrátit se po 77. ulici zpátky do Central Parku.



Spokojený vracím kolo těsně před osmou, kdy v létě půjčovna zavírá. Každopádně to byla moje nejneobvyklejší vyjížďka na bicyklu. Vřele ji doporučuji všem příznivcům dvou kol a mírně extravagantních vyjížděk na nich. Více praktických informací najdete na www.bikeandroll.com/newyork/.