New Orleans, jedno z nejbohémštějších měst světa

new orleans Město založili roku 1718 Francouzi, kteří se tehdy usazovali podél celé Mississippi. Tehdejší Louisiana, kolonie podél Mississippi, zabírala snad čtvrtinu dnešní rozlohy USA, z větší části to bylo neprozkoumané území. Nové město, které dostalo jméno po regentu Francie, Filipu II., vévodovi z Orleansu, bylo založeno na nevysoké terénní vyvýšenině. Na této nerovnosti dodnes stojí French Quarter, nejstarší čtvrť ve městě. I proto se při povodních způsobených Katrinou v roce 2005 záplava zastavila prakticky přesně na hranici French Quarter. O 55 let později města přenechali Francouzi New Orleans v rámci koloniálního přerozdělování světa Španělům. Ti však nebyli schopni najít kteří pro horkou, vlhkou, bažinatou oblast využití a asi proto vrátili roku 1801 město zpět pod kontrolu Francouzů. Právě probíhající napoleonské války v Evropě ale způsobily, že na zámořské državy nezbyla energie a staronoví majitelé již v roce 1803 využívají zájem Američanů o koupi strategického, ale nehostinného území. Navzdory místnímu obyvatelstvu hovořícímu výhradně románskými jazyky. S Američany přichází jejich mimořádná cílevědomost a hlavně schopnost nové území intenzivně zužitkovat. Velmi brzy vznikají první plantáže, zejména cukrové třtiny a tabáku, a brzy se celá oblast stává největším producentem cukru pro USA i zahraničí. Roste hlad po levné pracovní síle. Otroci koupení v jiných oblastech Ameriky pro práci v jižní Louisianě jsou považováni za odsouzence na smrt. Brzy vysíleni těžkou prací velmi často podléhají tropickým nemocem a plantážníci musí kupovat nové.