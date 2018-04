Neuvěřitelný piknik aneb velká žranice

Představa pikniku z děl impresionistů vzala v pátek po celé Francii zasvé. Pikniky se 14. července konaly na 337 místech Francie od Dunkerque na severu až po Prats de Mollo na jihu. Od vesničky Terroles se třinácti obyvateli až po megapol Paříž. Zemi symbolicky spojil jeden dlouhý velký stůl tisíc kilometrů dlouhý. Akce nazvaná L´incroyable pique-nique (Neuvěřitelný piknik) je jedním z vrcholů oslav Milénia 2000 a konala se pro Francouze v magický den - výročí pádu Bastilly. Piknik je celonárodní, a tak je také prezentován. Zvou na něj plakáty na ulicích, billboardy v metru, píše se o něm na hlavních stránkách hlavních novin. Ubrus pokrývají jména sponzorů: YAHOO!, France Television, Radio France. Podle odhadů neuvěřitelně piknikovaly tři až čtyři miliony lidí. Zkrátka, velká žranice!

V Sainte Geneviéve de Bois není kde zaparkovat. Auta se štosují na trávnících, na chodnících. Jeden policista řídící dopravu před parkem marně odrazuje řidičku, aby renaultem nejezdila po chodníku. U vchodu do parku dostane každý poukázku na sklenici pomerančového džusu a šampaňského zdarma. Jídlo si přináší každý vlastní. U stolů sedí rodiny, přátelé, známí. "Přišli jsme se hlavně pobavit a najíst. Den Bastilly máme rádi, protože je to zábava," vypráví iGlobe Annie Hamamová ze sousedního města Saint Michelle sur Oge.

Pro děti je nachystáno spousta atrakcí. Středověcí rytíři svádí bitvu, dostavil se Černý rytíř i Ivanhoe. Divadlo hraje historicky zábavný kus o dobytí Bastilly, děti si mohou zaskákat v nafukovacím hradu, svést se na skluzavkách. "Přivedli jsme i děti, tenhle piknik se jim určitě bude líbit," vypráví Christoph Ramos, který přišel se skupinou přátel a se svou tříletou dcerou. "Je tu spousta barev a atrakcí. Děti se těší hlavně na klauny, kteří mají vystoupit v podvečer."

Dospělí se mohou rozptýlit na písečné pláži, sednout si do lehátka a slunit se. Je to zábavnější, než organizátoři zamýšleli. Nebe pokrývají kovově šedé mraky, fouká silný vítr, který nadzvihá cípy ubrusů a chvílemi prší. Mezi stoly s jídlem prochází kvartet věčně usměvavých harmonikářů. Alain, Jacky, Guy a Tony vyluzují ty nejlidovější fláky a lidé se chytají kolem ramen, zpívají spolu a vlní se do rytmu vzdychajícího měchu jako cvičené kobry. Po každém úspěšném kousku se ozvé typické Olé!

Piknik poctila návštěvou i ministryně kultury a do nebe vzlítávají stovky bílých, modrých a červených balonků. Zdravotníci červeného kříže postávají u stanu a evidentně nemají do čeho píchnout. Tady hrozí akorát přejezení.

Mladí lidé pomáhají s akcí zadarmo, prostě jen pro dobrý pocit. Středoškoláci v bílých pořadatelských tričkách mezitím rozdávají lidem nektarinky. Hudba z amplionu utichne a mezi stoly se vydává průvod jako z karnevalu v Riu. Černé dívky v křiklavých barvách s péřovými korunami na hlavách tančí v rytmu samby doprovázeny brazilskými hudebníky.

"Připravovalo se to dva roky. Sami to vidíte, je to úspěšná akce. Akorát to počasí se moc nevyvedlo," řekla iGlobe jedna z organizátorek. Francie se na celé odpoledne sešla u stolů, jedlo se všude. V parcích, na ulicích, náměstích, na terasách v letišti Orly, v Lucemburské zahradě. Všichni se bavili. Jen to počasí "největší piknik na světě", jak ho Francouzi hrdě označili, trochu pokazilo.