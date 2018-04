Neuvěřitelné video muže u kráteru sopky. Je to podvrh, tvrdí někteří

Vědec a dobrodruh Drew Bristow se v září zúčastnil pětičlenné expedice na sopku Marum na ostrově Ambrym v souostroví Vanuatu u Nové Kaledonie. Společně s Johno Smithem slanili po strmé skále k jícnu kráteru, kde ve vzdálenosti asi 500 metrů od lávového jezera postavili stan.

Drew Bristow slaňuje k lávovému jezeru vulkánu Marum

Bristol se poté dostal, oblečený ve speciálním stříbrném ohnivzdorném skafandru a s kyslíkovým dýchacím přístrojem, na vzdálenost pouhých 100 metrů od vroucího jezera. Pohled do jeho ohnivého nitra s gejzíry lávy vystřikujícími do výšky až 15 metrů přitom vypadá jako ztělesněné peklo.

Drew Bristow a Johno Smith staví stan poblíž lávového jezera sopky Marum

Drewa Bristowa natočil při nebezpečné akci šéf expedice a vulkanolog Geoff Mackley. Video zachycuje Bristowa, jak pózuje před lávovým jezerem a mává na kameru.

Záběry jsou natolik ohromující, že se okamžitě vyrojila řada spekulací, že film je podvrh. Prý není možné dostat se tak blízko k vařící se lávě.

"Samozřejmě, dnes je možné ve studiu zfalšovat cokoli, ale to není případ tohoto filmu," odmítl Mackley všechna podezření. "Jaký smysl by mělo to, že cestuju po celém světě a filmuju vulkány a zemětřesení, kdybych potom záznamy falšoval?" vzkázal pro MailOnline z Nového Zélandu, kde trvale žije.

"Drew je asi 100 metrů od povrchu lávy," vysvětluje Mackley s tím, že teleobjektiv, který použili, vzdálenosti zkresluje. Navíc má Drew speciální skafandr, bez kterého by se doslova uvařil, dodává Mackley.

Drew Bristow mává u okraje lávového jezera vulkánu Marum

Členové Mackleyho expedice jsou prvními lidmi, kteří se kdy dostali takhle blízko vulkánu Marum, vysokém 1 219 metrů. Je to jeden ze dvou aktivních vulkánů na malém ostrově Ambrym v jižním Tichém oceánu, ležícím asi 1800 km od východního pobřeží Austrálie a přibližně 2000 km od severního pobřeží Nového Zélandu. Kvůli všudypřítomnému sopečnému popílku se mu také přezdívá Černý ostrov.

Na ostrově Ambrym, který má rozlohu asi 666 km2, žije 8 000 lidí. Domorodci pokládají Marum za posvátné místo a věří, že kdyby se pokusili na ni vyšplhat, stihla by je pohroma. Mackley s nimi svoje záměry před akcí konzultoval a získal povolení.

Tým se chce vrátit na sopku znovu v nejbližších měsících a slanit ještě hlouběji.

