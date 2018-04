Neutrácejte, létá se levně!

Kam létají nízkonákladové společnosti?

Klikněte na mapu pro originální velikost

Zdroj: GOOGLE



Nových destinací a přepravců na českém trhu stále přibývá: španělský Clickair otevřel lety do Barcelony, easyJet do Milána, SkyEurope do Bruselu, Air Italy bude od června létat do Verony, Meridiana slibuje spoje na Sardinii. V nabídkách společností nechybějí Benátky, Florencie, Turín.

Zpáteční letenka do Hongkongu za 6000 Kč Fenomén nízkonákladových aerolinek pronikl už i do dálkových letů, které až dosud byly výsadou jen klasických dopravců. Podívejte se, jak můžete získat zpáteční letenku do Hongkongu za 6000 Kč a do Toronta za 7000 Kč. Čtěte ZDE.

Ceny bez poplatků a spousta tax

Cena se vždy udává bez letištních poplatků, za ty se platí od pár stovek do dvou tisíc korun. Uvádět plné ceny se na českém trhu příliš nenosí: zatím je nabízí společnost Travel Alliance (sdružuje Dušek Tours, Fly United, Nemo& Selecta), z nízkonákladových společností španělský Clickair.

Některé aerolinie si však vymýšlejí ještě všemožné další taxy: od poplatku za použití karty přes platbu za zavazadla až po "servisní“ příplatek. Ty mohou cestu značně prodražit. A pokud se pasažér jednou pro letenku rozhodne, neměl by s nákupem váhat: ceny mohou stoupat z hodiny na hodinu.

Levné letenky a jejich nevýhody

Jak je možné, že letenka najednou může stát pár set korun? Nízkonákladové společnosti šetří, kde se dá. Kromě milého úsměvu nedostanete na palubě nic zdarma a například za malou lahev vody zaplatíte tři eura. "Snižujeme provozní náklady. S centrálou v Bratislavě komunikujeme jen elektronicky.

Nepotřebujeme žádné prodejce, přepážky, kanceláře, což výrazně zlevňuje naše lety. Lidé si letenky objednávají přes internet,“ vyjmenovává Jan Čamek, mluvčí SkyEurope, triky, jak stlačit cenu letenky dolů.

To však znevýhodňuje ty cestující, kteří nemají přístup na internet. U některých společností totiž platí, že objednávka po telefonu se může prodražit. Například minuta hovoru do sítě SkyEurope stála ještě nedávno 14 korun, nyní zaplatíte jako za telefonát na pražské číslo. Letenku však do ruky nedostanete, na letiště jedete jen s identifikačním číslem.

Změna odletu, rušení letů

Může se vám také stát, že pokud se nezaplní letadlo, společnost změní dobu startu nebo let přímo zruší. Tím v Praze naštvala spoustu cestujících firma Smartwings.

Loni v létě dokonce britská easyJet odvolala pro klesající zájem desítky spojů mezi Prahou a anglickými městy.

Společnosti také často nezvládnou konkurenční boj a krachují, před pár týdny například skončila Fly Me Sweden létající do Göteborgu.

Low-costy navíc létají z bodu do bodu. Nejsou proto příliš vhodné, když někdo potřebuje chytit navazující spoj.

Letadla vytížená na maximum

Konkurenční piloti z velkých tradičních společností vidí u nízkonákladových společností i jiné nevýhody. "Letadla jsou vytížená na maximum, piloti mají méně dnů volna, nižší platy, než je tomu u tradičních společností. Je velmi časté, že letci, kteří neuspěli u velké firmy, jdou pracovat k low-costům,“ říká pilot David Reimer pracující u tradiční letecké společnosti.

Odmítá však, že by to mohlo ovlivnit bezpečnost spojů. "Ztráta licence je tak velkým strašákem, že vše musí fungovat,“ dodává. Nízkorozpočtové společnosti se mohou naopak pochlubit mnohem novějšími letadly.

Náklady pomáhá snížit i přistání na menších letištích, což může prodražit či zkomplikovat dopravu do centra města. Tím je například proslavený Ryanair, u nás operuje let z Brna do Londýna.

Nízkonákladové společnosti také nelétají tak často, proto když se vám například v Paříži protáhne služební cesta, může se vám stát, že zjistíte, že další letadlo vám letí až za čtyři dny. A autorka těchto řádků může potvrdit, že noční vlak Paříž-Praha s několika přestupy nebyl tím nejlepším zážitkem.

Kam až mohou ceny klesat?

Odborníci řeší, zda ceny letenek mohou ještě klesat. "Myslím, že ne, nyní dosáhly minima, níže už to jít nemůže,“ říká analytik Jaromír Beránek.

S tím souhlasí i pilot velké letecké společnosti. "Jak budou low-costy růst, zvednou se i jejich náklady. Zvětší se administrativa, jejich zázemí a je možné, že zjistí, že nízké ceny jsou neudržitelné,“ říká David Reimer.

Přibývající počet přepravců se však promítl i do letenek u tradičních leteckých společností, které tlačí ceny dolů. Ještě před pár lety by bylo nemyslitelné letět do Hamburku za cenu kolem sto eur. Takovou letenku - samozřejmě s předstihem - dnes koupíte u Lufthansy.

"I u velkých společností British Airways či ČSA na trase z Londýna do Prahy se dají čas od času koupit levnější letenky, než nabízí nízkorozpočtový easyJet,“ říká Barbora Mayerová, Češka žijící v Londýně.

Nízkonákladové společnosti se v budoucnu musí připravit na velkou konkurenci. Tou se stanou rychlovlaky a velkokapacitní Airbus 380. Lidé zjistí, že na vzdálenost 700 kilometrů je komfortnější jet vlakem, který navíc staví přímo v centru měst, airbus bude létat s nižší spotřebou a pobere až 800 lidí.