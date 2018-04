Neukáznění cyklisté s vandaly ničí hory

V současnosti tak Jizerské hory nabízejí už přes dvě stě sedmdesát kilometrů značených cyklistických. Na vyznačování stezek se podílí řada organizací ochránců přírody, obce v Jizerských horách, liberecký okresní úřad, ale také například Agentura regionálního rozvoje. "Některé obce si chtějí vyznačit i vlastní malé okruhy, takže síť stezek ještě zhoustne," dodal Jiří Hušek.

Na místa, kam si ochránci přírody nepřejí nikoho pouštět, upozorní cyklisty výstražná tabulka. "Snažíme se lidi odvést od nejohroženějších oblastí. Právě cyklisté totiž způsobují potíže, zvláště když je deštivé počasí, jako je teď. Kola totiž rozjezdí nezpevněný podklad na cestách a déšť potom půdu odnáší," vysvětlil Hušek.

Lehkomyslní cyklisté však pro Jizerské hory nepředstavují jediné ohrožení. "Míváme potíže i s vandaly. Třeba na naší naučné stezce v Harcově jsme na jaře postavili nově opravené tabule, ale vydržely jen dva měsíce," připojila se Lenka Andršová ze sdružení Staří ochránci Jizerských hor. Informační tabule stihl neznámý ničitel rozpíchat nožem.

Stále větší počet návštěvníků hor navíc opouští vyznačené turistické trasy a vydává se i do míst, kde v žádném případě nemají co dělat. "Lidé chodí třeba do rašelinišť. Když tam stoupne za týden dvě stě nohou, tak to místo zničí," dodala Andršová. Neukáznění turisté se za své chování můžou dočkat i pokuty. "Snažíme se lidem spíše domlouvat, někdy to ale nejde. Ročně dáme několik desítek pokut, většinou od sta do tisíce korun," upozornil Hušek. Horní hranicí je přitom až padesát tisíc, takový trest však v Jizerských horách zatím nikdo nedostal. "Ne snad proto, že bychom nevěděli za co ho dát nebo komu. Třeba za to, když někdo vyjede na terénní motorce do chráněného lesa by padesát tisíc bylo tak akorát. I to se nám stává, ale zatím se nám nepodařilo žádný takový případ dotáhnout úplně do konce," postěžoval si Hušek.

Za častým porušováním pravidel stojí také nedostatečná ostraha hor. Celou chráněnou oblast totiž hlídá jen dvacet strážců, kteří sice mají docela velké pravomoci, ale svoji práci dělají jako dobrovolníci až po zaměstnání. "To je hodně málo. I když Jizerské hory jsou tak malé, že se dají za jeden den přejít, tak dvacet strážců je přece jen neuhlídá," doplnil Hušek.