Steak z bizona i steak za 4 800 Kč. A kde si na něm nejvíc pochutnáte

Zoo na talíři?

Mnoho turistů zažívá v Jižní Africe zvláštní situaci. Zatímco přes den obdivují exotická zvířata v národních parcích, večer je mohou ochutnat na talíři. V restauracích se běžně připravují steaky z antilop, zeber či pakoňů.

„Před lety byla v Praze přehlídka jihoafrické kuchyně, během níž servírovali steaky ze zvířat, na která se chodíme dívat do ZOO. Nejvíce mi chutnal steak z pakoně, jehož maso bylo křehké a vzdáleně připomínalo naši zvěřinu, ale ani zebra nebyla špatná,“ vzpomíná Jana Novotná, která tehdy pomáhala s marketingem celé akce.

Steaky ze zebry či antilopy nabízela také smíchovská restaurace Mount steak, ale nedávno byla uzavřena.

Je libo krokodýla nebo bizona?

Poměrně rozšířený je steak z krokodýla, který je možné ochutnat v řadě asijských či afrických zemí, kde fungují velké krokodýlí farmy. Třeba na okraji Bangkoku stojí největší krokodýlí farma na světě. Také v Česku funguje krokodýlí farma na Znojemsku a od roku 2013 je zde povoleno zpracovávat krokodýlí maso. Příliš příznivců si však krokodýlí steak v místních restauracích nenašel, protože maso je téměř bez tuku a působí velmi suše.

Naopak velmi chutný je steak z bizona, který nabízí třeba Hliněná bašta v Průhonicích či brněnský steak house U starýho Billa, kde hosté navíc mohou ochutnat také steaky z klokana či pštrosa.

Štafeta s jačím masem jako z podrážky

„Nejhorší steak, jaký jsem kdy ochutnal? Jednoznačně v Nepálu. Přestože průvodci varují, že jíst maso v horách není bezpečné, protože se připravuje ze starých, často zdechlých zvířat, po dvou týdnech na treku jsem měl už na maso chuť. A když jsme přešli sedlo Thorong La a sestoupili do Muktinathu, večer jsem neodolal a objednal si steak z jaka,“ vzpomíná cestovatel Jan Stach. „Ale byla to katastrofa. Zkusil jsem to z jedné strany, zkusil jsem z druhé, ale nedalo se to jíst, maso bylo tuhé jako podrážka. Tak jsem to vrátil a dal si raději rýži. A za chvíli jsem viděl, jak můj steak naservírovali dalšímu nešťastníkovi.“

Při návštěvě Afriky mohou zažít turisté zvláštní zážitek – přes den obdivují antilopy v národních parcích a večer je dostanou grilované na talíři. Milovníci steaků tvrdí, že jedinou přípustnou přílohou je sůl a čerstvě nastrouhaný pepř. Restaurace Florian v Jílovém u Prahy používá moderní Josper gril a nabízí steaky z masa z místního bio chovu.

Až připluje velryba

Tak trochu zakázané ovoce představuje steak z velryby, neboť lov největších savců světa je celoplošně zakázán. Nicméně Norsko či Island loví velryby dál a třeba v Reykjavíku je možné ochutnat steak z velryby (především z plejtváka malého) v mnoha restauracích. A je to velký zážitek, neboť červené velrybí maso je chuťově velmi jemné a lahodné. Navíc to není drahá záležitost, za chutný steak ve většině restaurací zaplatíte 300 až 400 korun. Do zemí Evropské unie se ovšem velrybí maso nedováží.

Kam na špičkový steak

Většina Čechů je ovšem konzervativní a když se řekne steak, chce steak hovězí. Pověst nejlepší steakové restaurace v Praze má George Prime steak, který připravuje steaky z prémiového amerického masa Black Angus a používá velmi výkonný gril Montague Legend s teplotou 650 stupňů, díky čemuž v mase zůstane téměř veškerá šťáva. Doporučujeme steak Porterhouse pro dva servírovaný přímo u stolu.

Prvotřídní steaky nabízí také restaurace Midtown hotelu Marriott. Bohužel, v obou případech jde o poměrně drahou záležitost, neboť tu za steak podle druhu masa zaplatíte 700 až 1000 korun. A to bez omáček a bez příloh.

Kombinace řízku se steakem, čili filet mignon v trojobalu. Specialita restaurace Mlýnec. Maso ze zebry bývalo k dostání v pražské restauraci Mount steak, ale ta byla před několika měsíci zavřena. Přestože většina zemí velryby už řadu let neloví, na Islandu je možné ochutnat lahodný steak z plejtváka malého.

Moderní alternativa

Mnoho restaurací připravuje levnější steaky z netypických partií, například z pupku. I takové maso může být šťavnaté a křehké, zvláště když má restaurace výkonný gril, třeba v současné době velmi populární gril Josper. Třeba v oblíbené karlínské restauraci Nejen Bistro pořídíte velmi dobré steaky s omáčkou i oblohou za 330 až 350 korun.

Dalším zajímavým tipem může restaurace Florián v Jílovém u Prahy, kde na Josper grilu připravují steaky z místního bio chovu.

A za návštěvu stojí i restaurace Angusfarm v Soběsukách u Nepomuku, ceny steaků z vyzrálého hovězího se pohybují od 200 do 400 korun.

Steakové kuriozity

A ještě několik steakových kuriozit. Nejdražší steak v metropoli nabízí La Casa Argentina – za steak z masa plemene Kobu, nikoliv však z Japonska, ale z amerických či australských chovů, zaplatíte 4 800 korun.

V restauraci Mlýnec nabízejí zvláštní propojení řízku a steaku – tlustý filet mignon (steak připravený z tenčího konce, tzv. špičky, svíčkové) totiž připravují v tradičním trojobalu.

A v několika pražských restauracích je možné ochutnat také legendární steak Rossini (poprvé prý připravený pro tohoto italského skladatele), kde je filet mignon podávaný s foie gras a lanýžem.

Krev, pepř a čokoláda

Přestože každý steak house nabízí celou řadu příloh, řada milovníků steaků tvrdí, že nejlepší „přílohou“ je jen sůl a čerstvě nastrouhaný pepř. A jedinou přípustnou omáčkou je krev, která z téměř syrového steaku vytéká.

Co by tomu tak řekli Mexičané, se svou zálibou v pikantní čokoládové omáčce, která se tam ke steakům často servíruje? Ale proti gustu žádný dišputát, někdo má rád steak v úpravě medium rare, někdo dá přednost propečení well done, byť je to u kvalitního masa tak trochu barbarství.

Ještě připomeňme, že tuk je nositelem chuti, takže pořádně prorostlý (či mramorovaný) rib eye (vysoký roštěnec) patří mezi znalci k nejoblíbenějším druhům steaků a přináší jim více zážitků než poněkud nudný filet mignon.

