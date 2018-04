Netradiční návštěva Londýna

East End se rozkládá ve východní části Londýna na severním břehu řeky Temže a je právě tou pravou čtvrtí pro milovníky procházek bez oficiálního průvodce a front na vstup do populárních památkových objektů.

Návštěvu je vhodné naplánovat na neděli, protože právě tehdy se zde koná většina trhů. East End je ohraničen na západě centrem města City of London, na východě řekou Leou a na severu Victoria Parkem.

Bangladéšské město Brick Lane

Cestu po East End je vhodné začít okolím Brick Lane. Tato oblast dostala své historické jméno podle cihelen, které zásobovaly londýnský stavební boom. Nyní se jí spíš říká Bangla Town podle toho, že ve dvacátých letech minulého století se sem začali masově stěhovat uprchlíci z Bangladéše. Otevřeli zde své levné a výtečné kari restaurace, které jsou výjimečné i tím, že přinést si sem své vlastní pití se považuje za zcela normální.

Za návštěvu stojí například Cafe Bangla (Brick Lane 128) nebo Curry Bazzar (Brick Lane 77).

Po cestě směrem k Whitechapel High Street se nacházejí další skvělé restaurace, obchody s potravinami, sladkostmi či látkami. Půjde-li člověk po Brick Lane naopak nahoru k Benthal Green Road, narazí na slavnou nonstop pekárnu Beigel Bakery. V neděli se zde koná obří trh.

Rejdiště Jacka Rozparovače

Oblasti Whitechapel dominuje velká budova londýnské nemocnice a množství obchodů, dílen a továren s oblečením. Za návštěvu stojí stará výrobna zvonů, která dosud funguje, dále místní mešita a tradiční trh na Petticoat Lane.

Legendární vrah Jack Rozparovač měl své působiště právě zde, na Whitechapel. Během deseti týdnu v roce 1888 zavraždil pět místních prostitutek dosud nevídaným způsobem. Oběťmi byly Mary Ann 'Polly' Nichols (42 let), Annie Chapman (47 let), Elizabeth Stride (45 let), Catherine Eddowes (46 let) a Mary Jane Kelly (25 let). Všechny byly podříznuty, jejich těla doslova rozpárána a v některých případech chyběly části vnitřností. Přestože bylo mnoho podezřelých, vrah nebyl nikdy dopaden. Mezi nejslavnější podezřelé patřili nejstarší syn Edwarda VII. a lékař královny Victorie William Gull.

Spitalfields

Severně od Whitechapel je Spitalfields (česky Špitálská pole), jedna z nejvýraznějších částí East Endu, v dobách Římanů využívaná jako pohřebiště. Z kulturních památek stojí za zmínku kostel Christ Churých z osmnáctého století a řada georgiánských ulic, které byly útočištěm Hugenotských přistěhovalců z Francie.

Ostatně celá oblast East End byla od pradávna první zastávkou imigrantů z celého světa. Mešita v Brick Lane byla původně protestantským kostelem, poté katolickým a později synagogou.

Květiny na Bethnal Green

Bethnal Green je známá díky obřímu květinovému trhu na Columbia Road. Ten je otevřen v neděli od 8.00 do 14.00, je zde přes 50 stánků s exotickými květinami, sazeničkami, semeny a cibulkami. Odpoledne zde prodejci nabízejí velké slevy, přes den je trh velmi hlučný a plný lidí. V této oblasti se také nachází Muzeum dětství (Bethnal Green Museum of Childhood).

Slavný a nesrozumitelný slang Cockney

Londýnské nářečí zvané Cockney Rabbit neboli Rýmový slang vzniklo v 19. století v East Endu mezi pouličními prodavači při ilegálních obchodech. Tehdy fungovalo jako tajný jazyk, dnes jej řada Londýňanů používá, aniž o tom ví. Systém slangu spočívá v tom, že se k určitému výrazu vymyslí rým, který s významem nemá nic společného a poté se většinou používá pouze jeho první část. Chceme-li tedy říct slovo peníze - money, najdeme k němu rým bread and honey (chleba s medem), ve výsledku však pro označení slova money použijeme pouze slovo bread.

Oblasti Stepney, Mile End, Poplar, Bow a také Bethnal Green jsou dnes posledními útočišti původních "Cockneys" - obyvatel East Endu, kteří se identifikují skrze slang zvaný Cockney.

Trhy

Oblíbenými atrakcemi Londýna jsou jeho obří tržiště. Vedle trhů v Brick Lane, Petticoat Lane a Columbia Road, zde najdete řadu dalších:

Camden Market

otevřen: Po-Ne 10.00-18.00

Pět spojených oblastí vytváří tento slavný trh, ve všech se prodávají oblečení, potraviny, řemeslné výrobky a hudba. Uvnitř části zvané Viktoriin trh najdete ruční výrobky, dárky a suvenýry.

Portobello Road Market

otevřen: So 8.00-17.00

Největší trh se starožitnostmi na světě od šperků, uměleckých a stříbrných předmětů až po oblečení. Stojí za vidění, i když si nechcete nic koupit.

Old Spitalfields Market

otevřen: Ne 10.00-16.30

Vše od zeleniny, přes umění až po knihy a různé drobnosti. Zajděte si sem na nedělní oběd.

Covent Garden Market

otevřen: každý den 10.00-18.00

Nechoďte sem na nákup, neboť je příliš drahý, ale přijďte se pokochat atmosférou. Původně trh s ovocem a zeleninou často zobrazoval ve svých filmech zobrazoval místní rodák Alfred Hitchcock. V Leytonstone najdete Hitchcockův dům s muzeem. Třeba najdete i nějaké zajímavé okno do dvora.

Greenwich Market

otevřen: Čt-Ne 9.30-17.30

Jeden z nejlepších zdrojů rukodělných výrobků, původních uměleckých předmětů, unikátních dárků a starožitností.

Tipy na výlet

Za hodinu cesty vlakem z Londýna se dostanete do lázeňského městečka Tunbridge Wells. Na prohlídku městečka vám bude stačit hodina, zbytek můžete věnovat návštěvě blízkého hradu a starobylé architektury v okolí.

Na výlet můžete také do Greenwiche na okraji Londýna. Najdete zde mimo jiné Námořní muzeum, krásný park a samozřejmě nultý poledník. Nejvíce si výlet užijete, když sem půjdete pěšky podél řeky a nazpátek pojedete vlakovou dráhou Docklands Light Railway. Ta vás proveze starými doky na severní straně řeky Temže a navazující futuristickou zástavbou. Sežeňte si místa u okna vepředu nebo zcela v zadní části vlaku.

reklama