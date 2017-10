Recept na nudu na cestách. Noc v letadle, věži či perníkové chaloupce

Nocování v hotelu nebo apartmánu je pro konzervativní cestovatele, ti otevřenější a zvídavější touží po něčem onačejším. Chtějí, aby už samotné ubytování na jejich cestách dýchalo originalitou a přinášelo jim zážitky, na které jen tak nezapomenou.



A tomuto trendu se snaží přiblížit nejen specialisté na cestovní ruch, ale také individuální pronajímatelé bytů a domů, kteří jsou sdruženi na webové stránce Airbnb.com. Najdete zde i skutečně výstřední nabídky a co je fajn, nevyhodíte za ně celou výplatu.



Jen se vznést

Už jste někdy spali v letadle? Ne nemyslíme teď pochrupování v nepohodlné pozici cestou za oceán, ale klasický nocleh s postelí, sprchou a kuchyňkou. To vše se vám může splnit, když se vydáte do západní Francie.



Odstavené letadlo „parkující“ v prostorách kempu Le Haut Village u Saint-Michel-Chef-Chef se proměnilo v netradiční apartmán, ve kterém se může za cca 2350 korun na noc pohodlně ubytovat čtveřice hostů, jimž je k dispozici ložnice, kuchyňka, sociální zařízení a v letních měsících dokonce i nedaleký bazén či dvě minuty vzdálená pláž.



Ložnice v letadle připomíná původní účel pouze tvarem a kulatými okýnky. Další netradiční ubytování ve francouzském kempu Le Haut Village - vlakový vagon

V tomtéž kempu si pak na své přijdou i milovníci dalších dopravních prostředků, ubytovat se tu můžete například také v tramvaji, ve vlakovém vagonu či dálkovém autobusu.



Po stopách Jimi Hendrixe

Na Maui, druhém největším z havajských ostrovů, můžete pro změnu přespat v domečku ze 30. let minulého století, který je kompletně zrekonstruovaný a místní mu říkají perníková chaloupka.



Je tahákem nejen pro ty, kdo si potrpí na tichomořskou romantiku, ale také pro hudební nadšence, které bude určitě zajímat, že zde v roce 1970 nocoval kytarový mág Jimi Hendrix.



V romantickém domku uprostřed džungle na Maui spal také Jimi Hendrix.

V chatičce je k dispozici plně vybavená kuchyňka a prostorná koupelna, ve dřevě vyvedené vybavení, ložnice s dvojlůžkem, romantické venkovní posezení, uklidňující výhled do zeleně a wi-fi.



Noc v džungli stojí v přepočtu 4 360 korun a ubytovatelé upozorňují, že rezervovat si zdejší pobyt lze nejméně na tři dny. Kdo nemá rád velké psy (patří domácím, je hodný a neštěká), hmyz a ještěrky, ten by si prý měl dovolenou v divočině předem rozmyslet.



V náruči historie

Nedaleko jezera Trasimeno v italské Umbrii čeká na své hosty další neobvyklé ubytování. Stará kamenná věž, která byla nějaký čas opuštěná, až místní napadlo přebudovat ji na luxusní apartmán.



Pokud vám nevadí, že zdi kolem vás nemají rohy, ale točí se dokolečka, a že do ložnice musíte po schodech, najdete zde to, co vám žádný hotel nenabídne.

Věžička, ve které se pohodlně ubytují dva lidé (za cca 2 240 korun za noc), stojí uprostřed osady Sanguineto, která se nachází v oblasti vyhlášené přírodními krásami stejně jako romantickými vinicemi a olivovými háji.



Zařízení poskytuje veškerý komfort včetně teplé vody a plynového topení, posedět se dá jak uvnitř v obytném přízemí, tak venku na zahrádce s výhledem na jezero.



Věžička, ve které se pohodlně ubytují dva lidé, stojí uprostřed osady Sanguineto, která se nachází v oblasti vyhlášené přírodními krásami stejně jako romantickými vinicemi a olivovými háji. Kamenná stavení se špičatou střechou zvaná "trullo" jsou typická pro údolí Itria v Apulii a jedno takové je k mání i jako ubytovací kapacita pro náročné.

A v Itálii ještě zůstaneme. Kamenná stavení se špičatou střechou zvaná „trullo“ jsou typická pro údolí Itria v Apulii a jedno takové, která zde stojí více než dvě stovky let, je k mání i jako ubytovací kapacita pro náročné.



Trullo of 1800, které se nachází v srdci zmíněného údolí v obci Cisternino nabízí nocleh ve dvou ložnicích, přirozeně zde mají hosté k dispozici také obývací pokoj, kuchyň a sociální vybavení.



Maringotka nebo týpí

Na zvláštní typy ubytování ovšem nevsázejí jen soukromí ubytovatelé, ale speciální nabídku najdete v posledních letech stále častěji také v českých kempech, jak jsme o tom psali v tomto článku.



Glamping představuje pohodlnou alternativu ke skromnému ubytování pod širákem nebo v klasickém stanu.

Za originální a stylový nocleh jsou dnes ochotni si připlatit i návštěvníci luxusních kempovacích zařízení nebo hudebních festivalů po celém světě – tzv. glamping představuje pohodlnou alternativu ke skromnému ubytování pod širákem nebo v klasickém stanu.