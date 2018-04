Netradiční adventní a zimní výlety

Výlety na lodi kolem Olomouce

Možná to v zimě zní trochu potrhle, ale proč ne, když jde o loď uzavřenou a vytápěnou, vánočně vyzdobenou a navíc vás na palubě čeká lahodný punč? Zázračné plavidlo se jmenuje Ololoď Kordulka a na vyhlídkové plavby po řece Moravě kolem centra města Olomouce vyplouvala celé léto.

Protože plavby byly mimořádně oblíbené, Kordulka se na hladinu vrátila i v zimě na Adventní punčové plavby. Termíny jsou vypsané na webu Ololodi, kde si plavbu můžete také zarezervovat; výlet trvá 45 minut a standardní cena je 100 Kč pro dospělé a 70 Kč pro děti, studenty a seniory.

Lednicko-valtický areál se svařeným vínem

Zimní okružní vyhlídkové plavby zámeckým parkem v Lednici provází svařené víno nebo čaj.

Podobnou kratochvíli si užijete i v Lednicko-valtickém areálu na jižní Moravě. Jednak o víkendech až do konce dubna (a samozřejmě během Velikonoc i v pátek a v pondělí) můžete navštívit zámek v Lednici. Mimo to se v zimě můžete ohřát v zámeckém skleníku, jehož kuriozitou je nejvzácnější česká skleníková rostlina, 300 až 500 let starý cykas Píchoš Altensteinův.

Tečkou za příjemným víkendovým dnem může být zimní okružní vyhlídková plavba zámeckým parkem. Uzavřené a vyhřívané lodě vyplouvají od přístaviště pod zámkem od 10 do 15 hodin v půlhodinových intervalech po celou zimu, pokud nezamrzne řeka. Plavba trvá 40 minut a v ceně lodního lístku (160 / 80 Kč) je pohárek svařáku nebo čaje.

Zimní prohlídky na zámku Hluboká lákají k návštěvě již několik let.

Z Lednice to máte jen kousek do Mikulova, kterému zima a sníh neobyčejně sluší. Každý rok tu připravují komentované zimní prohlídky města, kdy se se šálkem svařeného vína projdete malebnými ulicemi i kolem zámku, navíc se podíváte k obřímu sudu do zámeckého sklepení a do židovské čtvrti. Prohlídky je třeba rezervovat nejméně dva dny předem v Turistickém informačním centru v Mikulově.

Jeskyně, katakomby a kostnice

Už jste někdy byli o Vánocích v jeskyni? Pokud ne, premiéru můžete zažít třeba v Punkevních jeskyních v Moravském krasu. Během zimy tu bude otevřeno denně mimo pondělí od 8.40 do 14 hodin, vhodná je rezervace lístků předem. Otevřeno má i jeskyně Výpustek, a to denně mimo pondělí vždy v 10, ve 12 a ve 14 hodin, a dopřát si můžete samozřejmě i zimní výhled do propasti Macocha.

Do kostnice v Kutné Hoře se po několikaměsíčních opravách vrátil lustr z lidských kostí.

Netradičním cílem pro zimní výlet jsou i klatovské katakomby. Kromě slavných mumií tu na vás čeká nová expozice, která vám bude vyprávět příběh barokních jezuitských Klatov. Otevřeno je ve všedních dnech od 11 do 16.30, o víkendech a svátcích od 9 do 17 hodin; zavřeno je 24. až 26. prosince, v neděli 1. ledna je vstup možný po předchozí objednávce.

Novinku mají i v kostnici v Kutné Hoře, kam se po několikaměsíční renovaci vrátil lustr z lidských kostí; podívat se na něj můžete denně kromě Štědrého dne od 9 do 16 hodin.

Jihočeské zámky v zimě nespí

Zámek v Lednici zdaleka není jediný, který se neukládá k zimnímu spánku! Zimní prohlídky devíti pokojů soukromých apartmá posledních čtyř generací Schwarzenbergů nabízí už řadu let zámek Hluboká; otevřeno je denně kromě pondělí od 10 do 16 hodin, kdy vychází poslední prohlídka, zavřeno je jen během vánočních svátků od 21. prosince do 1. ledna.

Přes zimu má denně kromě pondělí otevřeno Hradní muzeum v Českém Krumlově.

Na hradě Rožmberk zase během zimních prohlídek od začátku ledna do konce března nahlédnete do soukromí šlechtické rodiny Buquoyů, a to denně kromě pondělí od 11 do 13 hodin, o víkendech od 10 do 15 hodin. Přes zimu má denně kromě pondělí otevřeno také Hradní muzeum v Českém Krumlově; letos se sem naposled podíváte ve čtvrtek 22. prosince, znovu se otvírá v úterý 3. ledna.

K celoročně zpřístupněným památkám patří také hrad Nové Hrady; sem můžete nahlédnout v lednu a v únoru vždy ve středu a v pátek ve 13 a ve 14 hodin. Zimní prohlídky nabízí také zámek Třeboň, a to do konce března každé úterý od 14 hodin.