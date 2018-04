Netopýrům se přizpůsobuje režim v jeskyních

Pouze Punkevní jeskyně si mohou v Moravském krasu prohlédnout turisté, kteří si chtějí zpříjemnit čekání na příchod nového tisíciletí výletem do podzemí. Kvůli přezimování netopýrů jsou totiž až do února uzavřeny ostatní tři veřejnosti přístupné jeskyně - Kateřinská, Sloupsko-šošuvské a Balcarka. Řekl to Miroslav Kovařík ze správy Chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Doplnil, že na leden připravují ochránci přírody tradiční sčítání netopýrů.