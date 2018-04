Netolická: Nešla jsem na pól, abych byla první

Čtyřiatřicetiletá Miluše Netolická došla pěšky po vlastní ose jako první Češka na severní pól ve středu 9. dubna. Doprovázeli ji firemní kolegové ze společnosti Central Group Dušan Kunovský a Ladislav Franta. V pondělí 14. dubna se vrátili zpět do Prahy. - více zde

V odpovědích v on-line rozhovoru zdůrazňuje, že na výkon trénovala zhruba pět měsíců minimálně dvě hodiny denně.

"Posilování bylo nedílnou součástí. Zjistit na místě, že mi chybí nějaký sval, by nebylo příjemné. Jde o zhruba desetihodinový pochod každý den. A psychicky je to možná ještě horší. Člověk si to musel v hlavě pořádně srovnat, aby se do toho vůbec pustil a aby ho to tam nerozložilo," říká Netolická.

Před cestou se radila se známými polárníky Jakešem nebo Sůrou. Rusové prý poradili oblečení, ale psychicky a fyzicky se musel připravit už každý sám.

Nejhorší bylo večer se zahřát, aby mohla na pár hodin usnout. Nejvíce si odpočinula, když byla v závětří ve stanu a mohla se trochu zahřát u vařiče. Do pohody ji dostalo i horké jídlo. Všichni spali klasicky ve stanu ve speciálních spacích pytlích do -54 °C a v oblečení.

Jako nejsložitější popisuje Netolická problémy s hygienou. "Třeba zubní pastu jsem udržela použitelnou v kapse přímo na těle jen první dva dny. Potom jsem ji omylem nechala malou chvilku venku a zmrzla na kost," uvedla.

Na intimní otázky ohledně vykonávání základní potřeby Netolická odpověděla, že toaleta v mraze skutečně není moc příjemná. "Zima vás donutí k rychlému výkonu. Ale člověk nechodí moc často, řádově jednou za dva dny. Vše, co do těla dostanete, tak plně spotřebujete." Jinak prý vše poctivě zahrabávali. A co se moči týče, ta stihne na zem dopadnout a až následně ihned umrzá na ledu.

Ráno výprava vstávala okolo sedmé až osmé hodiny. Následně si museli připravit horkou polévku pro zahřání a vodu do termosek na oběd. Pochod končil ve večerních hodinách a vliv na čas mělo i počasí. Většinou kempovali okolo osmé hodiny večerní. Pokud se jim to podařilo, dalo se spát i šest až sedm hodin.

Všichni členové výpravy mají lehké omrzliny, které nyní léčí speciálními hojivými mastmi. To je však při polárních expedicích zcela běžné a očekávané.

Na otázku, co takhle zkusit i jižní pól, Netolická uvedla, že teď bude hlavně odpočívat a že žádnou další expedici zatím neplánuje.