Nestavíte v Záhřebu? Velká chyba

Městem s oficiální historií starou více než devět století prošli Římané, chorvatské kmeny, Tataři, Turci, uherští králové a rakouští císaři, fašistická vojska i srbští okupanti. Od června 1991 je Záhřeb hlavním městem samostatného státu - Republiky Chorvatsko - a má téměř 800 tisíc obyvatel. Při pohledu z nedalekého pohoří Medvednica se ani nechce věřit, že se sem vejde pětina chorvatského národa.

"Jižanský" způsob života je tady cítit na každém kroku. Kavárny přeplněné lidmi popíjejícími v pracovní době svůj denní příděl kávy, faktická neexistence jízdních řádů zdejších tramvají -"Počkáme, až přijede" -, to Čech jen obtížné chápe, ale velmi snadno si zvyká.

Desítky vysokoškolských fakult umístěných v centru města také udělaly své. Ze Záhřebu se stalo studentské město. Kina, kluby, diskotéky, menzy a všudypřítomní studenti. Jednoduše, není kam spěchat, zítra je taky den.

MŮŽE SE HODIT Turistická informační centra



Trg bana Josipa Jelačiča 11

tel.: 003851(0)114814052



Trg Nikole Šubiča Zrinskog 14

tel.: 003851(0)114552867



Chorvatské turistické sdružení

Turistický úřad, Kaptol 5

tel. 00385!(0)114814946

www.zagreb-touristinfo.hr



Proslulá záhřebská káva

Je zcela vyloučené být v Záhřebu a nezajít do některé z mnoha kavárniček Ostatně, je to národní sport. Jít na kávu je v Chorvatsku totéž jako v Čechách jít na pivo. Chorvaté dělají kávu velmi malou, velmi dobrou a velmi silnou.

Veletok řeky Sávy - jednoho ze symbolů slovanství, podél kterého je možné se prohánět na kole, na kolečkových bruslích či jen tak bloumat pěšky. Pocit bezpečí, který se v Praze hned tak nezažije. Ale také přespříliš temperamentní řidiči, kteří vyrazí nebezpečně rychle kdykoli a odkudkoli. To je Záhřeb.

Každý turista musí počítat s tím, že se v Chorvatsku v devadesátých letech zastavil čas. A jen pomalu se rozjíždí. Přehršle hypermarketů, megastorů či jiných západních vymožeností tu zatím nehledejte.

Co stojí za vidění

Kostel Svatého Marka

Jeden z nejstarších kostelů ve městě rozhodně stojí za návštěvu. Nesmí vás udivit jeho poněkud zanedbaný stav ani to, že o jeho zeď hrají záhřebské děti tenis. Kostel skrývá pravý poklad - práce proslulého chorvatského sochaře Ivana Meštroviče uvnitř kostela a erby Záhřebu a Království Chorvatska, Dalmácie a Slavonie na střeše s barevnými taškami.



Kaptol versus Gornji grad

Světská a církevní moc jako by v Záhřebu stály proti sobě. Dvě návrší, dva světy. Na jednom kopci Kaptol s biskupskými dvory, kanovnickými kuriemi a katedrálou Nanebevzetí Panny Marie a svatého Štěpána, naproti, doslova přes potok, měšťanská část zvaná "Gornji grad", dříve Gradec, s chorvatským parlamentem - "Saborem" - sídlem vlády a městskou radnicí.



Lanovka

Horní a Dolní město spojuje lanovka, kdysi na parní pohon, z roku 1890. Pouhých 66 metrů dlouhá "zubačka" zdolává třicetimetrové převýšení.



Trg bana Jelačiča

Hlavní náměstí Trg bana Josipa Jelačiča spojuje Dolní a Horní město. Jméno i socha prvního chorvatského bána, která tu stála od roku 1866, v době poválečné Jugoslávie zmizely a prostor dostal populistické jméno Trg republike. Teprve se vznikem samostatného Chorvatska v roce 1991 se na náměstí vrátil pomník i jeho původní jméno.



Medvedgrad

Pohoří tyčící se do výše tisíce metrů nad mořem nad severní stranou města nelze přehlédnout. Mezi jeho štíty se skrývá středověký Medvedgrad ze třináctého století dostupný autem. Věčným plamenem, který zde hoří, vzdává Chorvatsko hold všem svým hrdinům. Kamenné kvádry a skleněné desky okolo ohně jsou poskládány tak, aby při pohledu shora tvořily chorvatský erb. Hlavním důvodem, proč sem nejen turisté, ale i místní často vyrážejí, je však velkolepý pohled na město a útulná restaurace ve sklepeních hradu, kde se podává vynikající místní specialita: štrukli.



Nezvyklé pomníky

Chorvaté si cení svých velikánů. Jeden z nejzajímavějších pomníků ve městě zobrazující slavného básníka a spisovatele Augusta Šenoa stojí nedaleko hlavního náměstí.