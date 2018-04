VIDEO: Hostovi ruply nervy v hotelu. Projel dodávkou skrz recepci

Nepříjemný incident v podstatě začal už 9. prosince, kdy chtěl 62letý John Edward Parsley zaplatit za přenocování v hotelu Comfort Inn & Suites v oklahomském městě Alva debetní kartou. Transakce se však nepovedla, a tak Parsley požádal obsluhu, ať to zkusí ještě jednou, protože má na účtu dost peněz. Po dalším neúspěšném pokusu nakonec zaplatil hotově.

Druhý den se rozhodl pobyt prodloužit ještě o jednu noc a opět chtěl platit kartou. A opět musel zaplatit hotově. Odpoledne však dostal z banky e-mail, že na jeho účtu byla blokována částka 264 dolarů. Blokaci provedl právě hotel, ve kterém bydlel.

„Vysvětlila jsem mu, že to byla jen předběžná blokace ceny za ubytování, že jsme mu platbu nestrhli. Ale on nic nechtěl slyšet. A žádal, ať blokaci zrušíme, což jsme udělali,“ vysvětlila CNN spolumajitelka hotelu Rupal Kingson Christianová. Parsley dokonce přivolal policii a stěžoval si, že po něm chtějí platbu dvakrát. Přestože policista slíbil, že to vyřeší, rozzlobený host nasedl do svého pick-upu, nastartoval a vozem projel skleněnou stěnou hotelu až k recepci.

Obě ženy, které v tu dobu byly v recepci, stačily uniknout. „To byl zásah boží,“ vysvětlila CNN Rupal Kingson Christianová, která přišla o boty, ale vyvázla jen s pár oděrkami. Parsleyho policie zatkla a obvinila napadení a úmyslného poškození majetku.

Debetní karty, které jsou vydávány k běžnému účtu, u mnoha obchodníků v USA nebudí důvěru, protože se obávají možného převedení peněz, než stihne proběhnout platba. Raději od hostů přijímají kreditní kartu, která majiteli půjčuje peníze banky, jež musí splatit, ale nemůže nikam převést.