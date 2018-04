Nespokojenost zdravotnich sester

Tato v soucasne dobe lokalni quebecka zalezitost se vsak podle nazoru

zasvecenych pozorovatelu bude opakovat na podzim v Ontariu, kdy budou tamnejsi

zdravotni sestry vyjednavat a uzavirat novy kontrakt. Vetsine odborniku je

naprosto jasne, ze situace sester reflektuje jiz nekolik let trvajici krizovy

stav kanadskeho zdravotnictvi. Priznaky krize jsou ve vsech provinciich temer

totozne. Kanadsti lekari, majici v dusledku spatne vladni politiky v tomto

rezortu a devastujiciho danoveho systemu mnohem nepriznivejsi podminky pro svou

praci nez jejich americti kolegove, odchazeji ve velkem mnozstvi do Ameriky. Ze

stejnych duvodu odchazeji i zdravotni sestry a dalsi specialiste - prirozene ti

nejschopnejsi. Dusledkem neustaleho okrajovani rozpoctu jsou preplnene urazove

pohotovostni stanice ( kde zraneny bezne ceka az nekolik hodin na to, nez na nej

prijde rada ) s pretizenym personalem a nedostatecna kapacita luzek v mnoha

nemocnicich.

Co se jeste pred deseti lety zdalo byt neuveritelne, to se dnes bezne odehrava:

Jako nazorny priklad lze uvest, ze v dusledku nedostatku spickovych specialistu

jsou pacienti s rakovinovym onemocnenim odesilani na lecbu do Spojenych statu.

Kanadske zdravotnictvi bylo kdysi vykladni skrini zivotniho standardu a

politikove, kteri chteli v zahranici nejvystizneji popsat, co je Kanada,

rikavali: "Americky zpusob zivota, plus nase zdravotnictvi." Zatimco na dnesnim

zalostnem stavu nejsou bez viny predchozi federalni vlady, ktere svymi

socialistickymi experimenty situaci nezlepsily, ta dnesni napachala zrejme

nejvice zla.

Federalni premier Jean Chretien, z duvodu jasnych zrejme jen jemu

samotnemu a jeho vlade, zastavil pred casem federalni transfer plateb

provinciim na zdravotnictvi. Provinciim tedy nezbylo, nez se se situaci

vyrovnat a udelat usporna reformni opatreni. Dusledky byly ( a jsou) velmi

citelne. Soucasna stavka quebeckych zdravotnch sester je vyvrcholenim jejich

frustrace, kdyz po nekolik let musely za stejne penize mnohem vice pracovat.

Letos v unoru pod tlakem sveho nestastneho kroku, kdy verejnost zacala chapat,

ze za situaci je zodpovedna federalni vlada a nikoliv vlady provincni, premier

Chretien oznamil, ze provincie zacnou opet jako drive svoje transferove platby

dostavat.

Pan premier byl velmi udiven, ze za tento krok nesklidil zadne politicke body,

coz mu lapidarne vysvetlil torontsky denik SUN, kdyz napsal, ze je to jako kdyby

zlodeji ocekavali vdek za to, ze vratili lup. Soucasny federalni ministr

zdravotnictvi Allan Rock, majici velkou zasluhu na spatne situaci ve

zdravotnictvi, mel predchozi portfolio v liberalni vlade Jeana Chretiena

ministerstvo spravedlnosti, kde nenapachal o nic mene skody nez ve svem

soucasnem rezortu.

Zatimco v zemi probiha krize zdravotnictvi, federalni premier Jean Chretien

a ministr

zdravotnictvi v jeho kabinetu Allan Rock se chystaji na delsi letni dovolenou v

prepychovych rekreacnich rezortech, kde se budou nepochybne venovat golfu, v

nemz maji spolecnou zalibu.

Z kanadskeho Ontaria srdecne zdravi Vera a Petr Kohoutovi.