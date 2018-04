Neseďte doma, máme pro vás 11 tipů na zajímavé zimní prohlídky

Kromě běžných prohlídek vás pozveme například do míst, kam se v létě chodíváme ochladit a v zimě naopak zahřát, na noční prohlídky do interiérů, ozářených stovkami svíček, a také na tajuplné prohlídky s baterkou.

Kde je v létě zima a v zimě teplo?

Do řady jeskyní se v zimě nepodíváte, protože v nich spí a poletují jiní návštěvníci.

Přece v podzemí! V létě se do jeskyní chodíme schovat před pálícím sluncem, v zimě zahřát – i když venku mrzne až praští, tady bývá příjemných 7 až 10 °C. Rekordmany v tomto ohledu jsou Zbrašovské aragonitové jeskyně v Teplicích nad Bečvou s teplotou vzduchu 14 až 16 °C, ovšem sem se přes zimu podíváte pouze v únoru a březnu ve všedních dnech.

Ve všedních dnech včetně pondělí mají od ledna až do konce března otevřeno Javoříčské jeskyně, od úterý do pátku pak Bozkovské dolomitové jeskyně. Od úterý do neděle se přes zimu můžete třikrát denně (začátky prohlídek v 10.00, 12.00 a 14.00 hodin) vypravit do jeskyně Výpustek s novou populárně-naučnou expozicí, podobně na tom jsou Punkevní jeskyně, které ovšem nemají pevné začátky prohlídek.

Sloupsko-šošůvské jeskyně nabízejí zimní prohlídky při světle baterek a pro fyzicky zdatné zájemce i náročnou zážitkovou trasu.

Na zimní prohlídky při světle baterek zvou Sloupsko-šošůvské jeskyně, kde si denně kromě pondělí můžete projít šošůvskou část jeskyní s krásnou krápníkovou výzdobou. Celoročně je otevřená také zážitková trasa Po stopách Nagela, a to pro skupiny nejméně dvou a nanejvýš deseti fyzicky zdatných návštěvníků starších 10 let. V obou případech je nutná objednávka předem.

Při toulkách Moravským krasem se zastavte také v novém Domě přírody Moravského krasu na Skalním mlýně; také tady je až do konce března otevřeno denně kromě pondělí!

Broumovský klášter láká i v zimě

Celoročně otevřeno má také barokní klášter v Broumově. Při prohlídce uvidíte bývalou klášterní jídelnu s vystavenou kopií Turínského plátna, tedy látky, do níž byl zabalen Ježíš Kristus po sejmutí z kříže, klášterní knihovnu a kostel sv. Vojtěcha. Ke vstupence na základní okruh si za zvýhodněné vstupné můžete přikoupit prohlídku vambereckých mumií, uložených v klášterním sklepení; jejich původ sahá do 17. a 18. století.

Pokud rádi nahlížíte do míst, kam se hned tak někdo nepodívá, pátrejte v kalendáři klášterních akcí po netradičních prohlídkách Klášterem od sklepa po půdu; pořádají se jen občas a zpravidla bývají rychle vyprodané, ale nabízejí jedinečnou podívanou do rozsáhlého sklepení anebo pod střešní krovy. Kromě se v klášteře můžete ubytovat v bývalých mnišských celách a v klášterní kavárně Café Dientzenhofer ochutnat skvělou kávu z trutnovské pražírny.

Noční prohlídky Hory Matky Boží

Výlet do zimní krajiny pod Králickým Sněžníkem spojte s prohlídkou barokního poutního areálu Hora Matky Boží.

Králíky pod Králickým Sněžníkem si zpravidla nestěžují na nedostatek sněhu a pohled na majestátní barokní poutní areál Hora Matky Boží, shlížející do zimní krajiny, je skutečně nezapomenutelný. Podobnou atmosféru mají noční prohlídky při svitu svíček, kdy s průvodcem projdete chodby s ozářenými sochami, oltáři a obrazy, navštívíte klášterní kryptu, Lurdskou kapli, nádvoří Poutníků, kapli Svatých schodů, kostel i klášterní zahradu a spatříte rovněž kopii věhlasného Pražského Jezulátka, největší dobový model kláštera nebo kralický betlém.

Prohlídky začínají vždy v 19.30 a vypravit se na ně můžete v pondělí, úterý a ve středu od 28. do 30. prosince a o sobotách 16., 29. a 30. ledna. Od začátku února až do 12. března se noční prohlídky konají vždy ve středu a v sobotu.

V zimě do Teplé

Románsko-gotický kostel Zvěstování Páně, vzácná knihovna se 100 tisíci svazky anebo obrazárna s portréty všech opatů, kteří klášter vedli od 12. až do 20. století – to všechno uvidíte při zimní prohlídce premonstrátského kláštera v Teplé u Mariánských Lázní. Zavřeno je tu pouze v lednu, jinak v prosinci a od února až do konce dubna je otevřeno od pondělí do soboty od 9.00 do 15.30, v neděli od 11.00 do 15.30.

K procházce láká také rozsáhlý areál a klášterní park, volně přístupný denně od 7.00 do 21.00 hodin. Areál je přehledný, určitě tu nezabloudíte, ale přesto se můžete nechat vést novou naučnou stezkou. Jednotlivé panely vás seznámí s historií kláštera, jeho významem a nejznámějšími členy, ale také s problematikou památkové ochrany a péče.

Zima v Loretě

Loretánská kaple v Rumburku zve na zimní večerní prohlídky při svíčkách a se svařeným vínem.

Také Loretánská kaple v Rumburku, barokní klenot severozápadních Čech, zve na zimní prohlídky. Až do konce března tu je otevřeno denně kromě pondělí od 9.00 do 16.00 hodin, areál si projdete samostatně, jen s tištěným průvodcem. Jenže to by na Loretu, vyhlášenou díky netradičním prohlídkám a akcím pro rodiny s dětmi, výstavám a koncertům, bylo trochu málo.

V době adventu a pak až do úterý 2. února při prohlídce uvidíte klášterní betlém a jesličky, které vyrobily děti z rumburských škol, a od prosince do ledna se můžete vypravit na speciální zimní večerní prohlídky při svíčkách a se svařeným vínem. Proběhnou v úterý 15. a 22. prosince a 19. a 26. ledna, vždy od 18.00 hodin.