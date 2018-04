Nesebar: perla černomořského pobřeží

Dostanete se sem výletní lodí, místním autobusem nebo taxíkem či nájemním autem z půjčovny. Parkoviště je vlevo před vstupní bránou do Starého města - jedná se sice jen o udusaný plácek, přesto se tu vybírá 1 leva za každou započatou hodinu parkování (1 leva = cca 15 Kč).

Nejlepší je přijet sem hned po ránu, kdy ještě město není zahlceno turisty a je možné si vychutnat atmosféru křivolakých uliček, které jsou lemovány starobylými dřevěnými domy se zvláštní příjemnou architekturou.

Postupem denní doby se však všechny domy mění v prodejny suvenýrů a nejrůznějších cetek včetně všude přítomných ruských papach, matrjošek nebo bust Lenina, z některých domů se stávají tetovací salony, z většiny pak restaurace se sortimentem, nad nímž člověk až žasne.

Tak například můžete pojíst v anglické restauraci pravý yorkschirský pudink, v bavorské bílé klobásy nebo v české, která se „originálně“ jmenuje Praga, si můžete dát guláš s knedlíkem, čepovaný Staropramen a poslouchat dechovku. Většina restaurací však nabízí bulharské speciality za ceny více než příznivé. Městečko žije plným turistickým životem až do pozdních nočních hodin.

Nesebar je jedním z nejstarších evropských měst, leží na skalnatém poloostrově a s pevninou ho spojuje pouze hráz. Tato strategická poloha jej činila atraktivním již před několika tisíci lety, kdy zde vznikla první osada. Původně to byla thrácká osada Manebria, v roce 510 před naším letopočtem město ovládli Řekové a jeho název byl změněn na Mesemvria. Od 13. století se město nazývá Nesebar.

Typický styl místních kupeckých domů, postavených ze dřeva a kamene, zbytky červenobílých historických hradeb a kostelů, uličky dlážděné kameny - to vše vedlo ke snaze o zachování autenticity tohoto zvláštního místa a k zapsání Nesebaru do seznamu světového kulturního dědictví lidstva UNESCO (1983).

Celou historii města můžete vidět v kostce v místním archeologickém muzeu hned za vstupní branou vpravo. Otevírá se v 9 ráno, zavírá ve 22 hodin, vstupné je 2,50 leva, za možnost fotografování se 4 leva připlácejí. Je to malé, hezky a příjemně upravené muzeum a za návštěvu stojí zejména suterénní část, v níž jsou vystaveny zajímavé a vzácné ikony. V muzeu u pokladny je možné si koupit obrázkové publikace o historii Nesebaru - jsou zde až o polovinu levnější než u stánků v ulicích městečka.

Z legendárních 40 pravoslavných kostelů dnes ve městě najdeme jen deset, část z nich však chátrá. Přesto stavby ve stylu dobové bulharské a byzantské architektury s charakteristickými prvky pro nesebarský sloh - příčné pruhy z bílého tufu a červené cihly, oblouky a průčelí zdobené keramickými rozetami a štíty - stále dodávají přístavnímu městečku neopakovatelný ráz.

Určitě stojí za to se do Nesebaru podívat, a to čím dříve tím lépe. Turistická invaze totiž hrozí tím, že za pár let zbudou z architektonického skvostu jen kulisy pro prodej suvenýrů.