Nesebar: město na seznamu UNESCO místy připomíná obří tržnici

Může se hodit Kolik zaplatíme v obchodě Kurz 1 leva = 13,305 Kč (k 13.7.2009) Ceny na pobřeží jsou až o sto procent vyšší než ve vnitrozemí, ale i tak jsou cenové relace pro nás příznivé. Káva nebo sklenka vína stojí od jednoho do dvou leva, pivo 1-1,5 leva, v obchodě se lahvové pivo dostane od 0,80 leva (10,60 Kč), jídlo v restauraci (polévka, hlavní jídlo, salát, zákusek) od 6 do 10 leva. Pizza asi 1,5 leva (20 Kč). Cigarety kolem 3 leva (40 Kč). Ceny zeleniny a ovoce na trzích jsou oproti České republice poloviční. Půjčovny aut a doprava Od 30 do 50 euro na den. Značná část silnic připomíná tankodromy, při cestování se můžete dostat mezi stáda dobytka nebo ovčí kolonu. Obojí jsem zažil, včetně velké černé zmije v oblasti Ropotama, kde jich je plno a na vozovce jsem si ji spletl s místním značením. Pozor na myče oken na křižovatkách, jsou neodbytní, raději nestahujte okénka. Restaurace a jídlo Restaurace s obsluhou jsou samozřejmě dražší, ale výborně se najíte v různých grilech, kde připravují jak vynikající mletá masa, tak různé kotlety a plátky spolu s klobáskami a za vydatné podpory perfektně připravené zeleniny. Bulharské speciality báječně chutnají a navíc jsou i zdravé. Dobré jsou i studené polévky nebo kyselá čorba. Nedat si sýr by byl hřích – žlutý kaškaval nebo bílý ovčí siréne. Hodně se používá jogurt. Za ochutnání určitě stojí sirene po šopski, což je ovčí sýr s rajčaty a vejci, zapékaný v hliněné misce, nebo snešanka, okurkový salát s tučným jogurtem a kousky vlašských ořechů. Pro milovníky masa tu mají vynikající mix mešana skara, masová směs na grilu, nebo kebapče, grilované šištičky z mletého masa. Gurmáni, kteří dávají přednost rybám si určitě nesmí nechat ujít klasiku bulharské kuchyně, grilovanou makrelu skumrju. Když vše toto završíte výborným orientálním zákuskem baklava, nebude mít váš výběr chybu. Nepřeberné množství výborných červených a bílých vín doplňuje lahodná slivovice nebo brandy Slnčev brjag nebo Pliska.