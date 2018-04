Nepropásněte lednové výprodeje v britských obchodech

Kdy?! Kdy?! Kdy?!

Pokud pro vás byli vánoční nákupy v Británii úžasnou až magickou a zkušeností, potom vás leden a vzrušující období výprodejů dostane úplně. Výprodeje mohou na některých místech začít už na Druhý svátek vánoční ("Boxing Day") a obvykle pokračují až do konce ledna.

Výhodná koupě

Jakmile se výprodeje naplno rozběhnou, všude se to hemží lidmi lovícími exkluzivní nákup za nízkou cenu. Někteří z nejnadšenějších dokonce stráví noc venku před svým oblíbeným obchodem, aby se ujistili, že se k jejich výhodné koupi nedostane nikdo před nimi.

Londýnské výprodeje

Londýn je již dlouho renomovaným mezinárodním nákupním cílem a nikdy není oblíbenější než během lednových výprodejů.

Najdete tu obrovské slevy – někdy až 80 % z původní ceny – na všechny druhy výrobků od oblečení od předních návrhářů přes nábytek až po počítače a sterea. Vyprodává se prostě všechno.

Výprodeje v obchodních domech

Takže pokud vám Ježíšek nepřinesl módní kabelku nebo soupravu skleniček, kterou jste si přáli, vyražte do některého ze skvělých obchodních domů nebo nákupních center a pořiďte si je sami. Určitě najdete to, co hledáte, a spoustu dalších skvělých věcí za mírné ceny.

Autor:

VisitBritain.cz