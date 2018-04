Neprodáš skipas bližnímu svému? Pohled zkušeného lyžaře

Ve zmíněném článku na iDNES.cz vlekaři a provozovatelé areálů kategoricky odsuzují prodávání neproježděných permanentek jejich zákazníky a hrozí různými postihy. Všimněte si jen silných termínů v citacích "větší potíže než teplé počasí", "černý trh", "překupník", "trn v oku" anebo i spekulací ze strany policie o tom, že by šlo o přestupek.

Porušení pravidel nákupu

O to více mě překvapilo, že se neobjevil ten hlavní a neoddiskutovatelný argument proti těm, kteří nevyužitou permanentku prodávají, a to podmínky jejího používání. Tyto podmínky bývají viditelně vyvěšeny v areálech u pokladen. Zatím všechny, které jsem viděl, zahrnovaly bod, který stanovuje, že jízdenka je nepřenosná. To znamená, že ji může používat jen jedna osoba a nemůže ji poskytnout nikomu jinému. Okamžikem zakoupení permanentky lyžař vyjádřil souhlas s těmito podmínkami a zavázal se podle nich chovat.

Takže zde máme jasnou odpověď na otázku, zda je morálně správné prodávat a kupovat nevyužitou permanentku od jiného lyžaře. Prostě není, protože minimálně jeden z vás porušuje pravidla, která se zavázal dodržovat.

Takže tím bychom měli otázku morálky vyřešenu. Je tu ale ještě další pohled - je takovéto chování lyžařů pochopitelné? Podívejme se na to na jednoduchém příkladu z mého okolí. Vybral jsem si pro srovnání dva podobné šumavské areály - lyžařský areál Zadov a německý Hohen Bogen. Zkusím dát stranou veškeré dojmy a podívat se na fakta.

Zadov a Hohen Bogen, dva jiné světy

Zadov: česká klasika

Nejprve tedy Zadov. Hned pod stanicí lanovky je parkoviště. Bohužel placené - zaplatím za něj cca 50 Kč (možná je to už 70, nepamatuji se přesně) bez ohledu na to, jestli přijedu v 8:30, anebo ve 14:30. A ještě jedna perlička, když ve stejný den jedu i na večerní lyžování, zaplatím si ještě jednou. Asi abych si to dobře pamatoval.

Parkoviště navíc nemá dostatečnou kapacitu, takže obzvlášť o víkendech je to zajímavé.

A teď se podívejme na nabídku permanentek - celodenní (470 Kč), do 11:30 (340 Kč), do 13:00 (380 Kč), od 11:00 (410 Kč), od 12:00 (380 Kč), od 13:00 (340 Kč) a od 14:00 (300 Kč). To znamená, že 2 hodiny jsou za cca 300 Kč, 3 hodiny za 340 Kč, 4 hodiny 380 Kč a 5 hodin 410 Kč. A se začátkem a koncem v přesně stanovené časy.

Samozřejmě ještě většinou musíme připočíst parkování. Pokud jde o další služby, najdeme 2 bufety u dolní stanice lanovky (jeden vnitřní, druhý venkovní) a záchody.

Hohen Bogen: Vítej, lyžaři

Nyní tedy německý Hohen Bogen. Začátek je stejný. Hned pod stanicí lanovky je parkoviště. Tam už ovšem podobnost končí. Je totiž zdarma a dostatečně velké.

Permanentky - celodenní (18,5 EUR = 481 Kč), 1 hodina (7 EUR = 182 Kč), 2 hodiny (9 EUR = 234 Kč), 3 hodiny (11 EUR = 286 Kč), 4 hodiny (13 EUR = 338 Kč) a 5 hodin (15 EUR = 390 Kč). A ta příjemná záležitost - permanentky na 1-5 hodin platí od okamžiku zakoupení, takže je můžete vždy naplno využít.

Další služby? Tři restaurace na různých místech kopce a venkovní bar u dolní stanice lanovky.

Když srovnám cenovou strategii obou středisek, vychází mi Zadov jako jednoznačně nepřátelský k lyžařům, kteří přijíždějí na kratší dobu, než je celý den - musí platit poměrně dost za parkoviště, a hlavně krátké časové úseky (1-3 hodiny) jsou výrazně dražší než na Hohen Bogenu. Jen pro názornost - celodenní permanentka na Zadov stojí 470 Kč, zatímco kombinace "do 11:30" a "od "11:00", která mi umožní totéž, stojí 750 Kč.

Ještě mimo to jsem si srovnal ceny bodových jízdenek a na Zadově vycházejí o cca 20 % vyšší. Přidejme menší nabídku dalších služeb a nestačíme se divit. Ano, je pravda, že na tom má svůj podíl i rostoucí kurz koruny, ale to se nedá nic dělat.

Je tedy chování lyžařů prodávajících neprojeté celodenní permanentky pochopitelné? Řekl bych, že ano. Provozovatelé našich areálů totiž často dělají, co mohou, jen proto aby lyžaře na každém kroku otrávili a trochu oškubali. A plně chápu, že dokud budou lyžaři tento pocit mít, nebudou se trápit morálními otázkami na téma "permanentku neprodáš bližnímu svému".