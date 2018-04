V neklidném Egyptě je tisíc Čechů. Domů se dovolají, o Káhiru ale přijdou

"Internet nefunguje v celém Egyptě včetně turistických letovisek už od středeční noci, naši turisté ale mohou volat z mobilů do České republiky a dovolat se jde i opačně," uvedl pro iDNES.cz Jan Koláčný, obchodní ředitel cestovní kanceláře Exim Tours. Místní mobily ale nefungují a nelze ani posílat SMS zprávy, upozornil Koláčný.

Je evidentní, že egyptská vláda se snaží za každou cenu ochromit komunikační sítě, aby se nemohli domlouvat odpůrci režimu a opozice, shodují se pozorovatelé.

V Šarm aš-Šajchu se prý ještě ve středu objevily na internetu výzvy k demonstraci, potom ale síť spadla a plány se neuskutečnily.

Všichni hoteliéři a místní úřady ujišťují cestovní kanceláře a delegáty, že se v žádném případě protesty v letoviscích konat nebudou. "Je to pro nás nepřípustné, bylo by to likvidační," zdůraznil pro zástupce CK Fischer ředitel hotelu v Tabě.

"V Šarm aš-Šajchu je klid. Samozřejmě je tady trochu cítit, co se děje okolo, a přestal fungovat internet. Ale jinak je klid, i turisté zůstávají," popsala pro iDNES.cz třicetiletá Češka, která v oblíbeném turistickém letovistu pracuje.

České ministerstvo zahraničních věcí od čtvrtečního podvečera varuje na svých stránkách občany, aby se vyhnuli při svých cestách Káhiře.

Cestovní kanceláře proto v současné chvíli zrušily fakultativní zájezdy do egyptské metropole. "Buď se tam klienti podívají v náhradním termínu, až se situace uklidní, nebo jim nabídneme jinou alternativu," vysvětlil Jan Koláčný z Exim Tours.

Asociace českých cestovních kanceláří a agentur zaznamenala zvýšený počet telefonátů českých občanů ohledně situace v Egyptě. "Jen za dopoledne to byly desítky telefonátů," informoval Tomio Okamura.

Do Egypta nyní létá sedm charterových letů týdně. Čeští turisté s nimi míří do Hurghady, Šarm aš Šajchu, Taby a Marsa Alam.

Klienti, kteří mají zájezd do Egypta již zakoupený, ho ale stejně stornovat nemohou, nedostali by zpět peníze. Odstoupit od cestovní smlouvy by mohli pouze v případě, pokud by české ministerstvo zahraničí vyhlásilo stav nouze a cesty do Egypta by z bezpečnostních důvodů nedoporučilo.

Britské cestovní kanceláře, mezi nimi např. Thomas Cook, zrušily zájezdy do Káhiry již ve čtvrtek a situaci také pečlivě sledují.