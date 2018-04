Nepodceňujte přípravu cest do ciziny!

Čeští turisté by neměli podceňovat přípravu svých cest do vzdálených oblastí a extrémních podmínek. Turistům to doporučuje české ministerstvo zahraničí. Konzulární odbor ministerstva podle něj často řeší případy, kdy čeští občané nebyli o daném teritoriu dostatečně informováni, podcenili vlastní síly či nedodrželi základní pravidla nutná k pohybu ve vysokohorském prostředí. Ministerstvo to uvedlo v souvislosti s případem Jany Kubištové, která je od 8. července pohřešována v Ekvádoru.