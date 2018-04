Nepleťte si havajský pozdrav s paroháčem

Vztyčené prsty Havajců přesto vypadají hodně agresivně a urážlivě. Zvlášť když s nimi místní ve vzduchu lehce zakvedlají nebo je namíří proti vám.

Všechno je ale jinak: není to urážka, nýbrž pozdrav. Pravý havajský pozdrav. Říká se mu šaka (psáno shaka), ale nikdo neví proč. Je univerzální. Dá se jím říct cokoliv: od "jak je" přes "díky" či "je to dobrý" až po "měj se". A ještě spoustu jiných věcí.

Je to přátelské gesto. A je to i záhadné gesto. Člověk by si myslel, že je v něm duch bájné Polynésie. Omyl. Je asi padesát let staré. A legenda je prostá.



Tanec hula

Jak se zrodil havajský pozdrav

Jeden dělník prý si uřízl tři prsty, a když zdravil zvednutou rukou, udělal první shaku. Pak toho využil jeden místní politik, aby před volbami ukázal, jak hezky soucítí s mrzákem.

V polovině 70. let si na vztyčený malík a palec vzpomněl místní televizní moderátor David Espinda, když hledal originální způsob, jak by zdravil své diváky. A shaka díky televizi brzy patřila celé Havaji.

Ale prý je to také pozdrav, který na Havaj přinesli kalifornští surfaři: gesto má připomínat žraloka (jak, to je však záhada).

Každopádně Havaj teď má svůj pozdrav. Turisté si to gesto odvážejí na tričkách, samolepkách, přívěscích na klíče, posílají jej na pohlednicích.

Shaka je dnes symbolem havajské romantiky stejně jako ukulele, ananas či pláž Waikiki. Kdyby tak ti, kdo tomu věří, tušili, že "ten pravý a nefalšovaný" polynéský pozdrav je stejně umělý jako ta pláž.