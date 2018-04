Nepál chce odlehčit Everestu. Začne pronajímat himálajské vrcholy

V rámci tohoto plánu by si nepálské i zahraniční soukromé firmy a společnosti mohly pronajmout některý z 326 otevřených himálajských vrcholů a propagovat je jako novou turistickou destinaci. Z toho by pro Nepál plynuly nové příjmy, ale také by to mohlo odlákat část horolezců z nejvyšší hory světa, na které je každou sezonu značný provoz.

Zatím není jasné, od kdy by nepálská vláda mohla začít tento plán uskutečňovat. Ministerstva ještě dolaďují takové podrobnosti, jako kolik vrcholků by bylo k pronajmutí a na jak dlouhou dobu.

Každý horolezec musí snést z Everestu osm kilogramů odpadků

V posledních týdnech Nepál zavedl celou řadu opatření na posílení turistiky v zemi, která je klíčová pro místní hospodářství. Zároveň se ale snaží přibrzdit davy mířící na Mount Everest.

Oficiální činitelé proto snížili poplatky za výstup na další hory a vydali nařízení, na jehož základě musí každý horolezec snést z Mount Everestu nejméně osm kilogramů odpadků krom svých vlastních.