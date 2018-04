Neobjevené pláže Chorvatska

Kousek odtud sedí na skalisku ještě rybář. A za ním se z nejsevernějšího výběžku ostrova Dugi Otok vypíná k modravé obloze bílá věž majáku Punta Bianka.

Jen těžko byste na chorvatském pobřeží hledali tak romantické, klidné místo. Zadarský ostrov Dugi Otok má podobných zázraků požehnaně.

Přímo v majáku bydlí už dva týdny holandská rodina. Ráno do devíti, než přijedou na koupání první turisté z blízké osady Veli Rat, jsou u vody úplně sami.

Z ochozu 40metrového majáku je vidět dlouhé, členité, skalnaté pobřeží rozdrásané příbojem širého moře. Na druhé straně zase ostrov Zverinac, kolem kterého projíždějí rychlotrajekty do italské Ancony. Ve vzdálené zátoce směrem k Zadaru kotví desítky plachetnic a od poslední války na mělčině reziví obrovský vrak potopeného tankeru.

Dlouhý ostrov

Dugi Otok znamená v překladu Dlouhý ostrov. Je to 60kilometrová nudle táhnoucí se podél jaderského pobřeží od severozápadu na jihovýchod. Cesta trajektem do přístavu Zaglav trvá ze Zadaru necelou hodinu. Severní část ostrova je opuštěnější, divočejší. Jižní, kde se nachází národní park Telaščica (a pak už začínají proslulé ostrovy Kornati), je turističtější.

Severozápadní cíp ostrova připomíná na mapě dinosauří pařát. Mezi jeho prsty leží rybářské vesničky Verunič a Veli Rat. Obě mají dvě hospůdky a jen několik domů. Zdejší obyvatelé začali teprve nedávno pronajímat apartmány turistům.

Sakarun je písečná pláž ve tvaru podkovy za křižovatkou na Soline. Pešky projdete lesíkem červených borovic a po tři sta metrech se ocitnete v ráji dětí. Prostorná mělčina přímo vybízí k nejrůznějším vodním radovánkám s matracemi a jinými nafukovačkami, k házení talířem či vodnímu volejbalu, aniž byste riskovali, že vám při něm někdo šlápne na hlavu. Místa je tu dost pro všechny!

Pláž pro romantiky





Maják Punta Bianka



Odbočíte-li za obcí Dragove doprava do kopce, přehoupnete se přes obzor a před vámi se otevře výhled na osamocený ostrůvek pár set metrů od pobřeží. Z ostrovního hřebene padá prudce dolů mezi křovinatým porostem úzká asfaltka končící u moře. Tam necháte auto a vydáte se pěšinou mezi pichlavými keři na divokou a dlouhou oblázkovou pláž.

V první chvíli nebudete věřit svým očím, neboť polonazí lidé u vody připomínají naše pravěké předky. Aby se uchránili před polední výhní, sbírají na pláži vyplavené klacky a sluncem vybělené kmeny suchých stromů, z nichž si pomocí dek a ručníků dovedně staví provizorní chatrče a stany.

Opravdu zdatný plavec se může pokusit za bezvětří doplavat ke kulatému ostrůvku. Trvá to půl hodiny, ale odměnou vám může být i pohled na obrovský krunýř mořské želvy. Anebo na stovky vyplavených ztracených bot jachtařů.

Letovisko Sali

Přes pohoří Veli vrh a Vela straža se kolem kamenolomů s bílým mramorem dostanete do mnohem turističtějšího, civilizovanějšího světa. Jeho centrem je největší město ostrova - Sali. Má prakticky vše, co k přímořskému letovisku patří. Hotely, kamenné pláže pod nimi, desítky luxusních penzionů, tenisové kurty, přístav, trhy, obchody se suvenýry, banku, poštu, dokonce i knihovnu, v níž půjčují asi deset českých titulů od Žákových Študáků a kantorů přes Vieweghova Báječná léta pod psa až po Jiráskovy Psohlavce.

Asi kilometr nad Sali se vjíždí do národního parku Telaščica, kam připlouvají ze Zadaru, Splitu a okolí výletní lodě slibující výpravu na Kornati. Je to trochu zavádějící, neboť Kornati jsou holé neobydlené ostrovy na jih odtud, kam se jen málokterá z těchto lodí zatoulá. Nicméně turisté si přesto přijdou na své, neboť ty největší přírodní krásy jsou právě v Telaščici.

Nad mořem se vypínají do stometrové výše skály připomínající útesy Normandie. Směrem do vnitrozemí je padesát metrů nad mořskou hladinou pod kopci uzavřené "Mrtvé moře" - solné jezero, kde se můžete nehybně položit na vodu a neutopíte se. Jen ty noviny vám k dokonalé izraelské iluzi chybí, protože vás většinou nenapadne vzít si je do téhle divočiny s sebou.

Mořská zátoka uprostřed národního parku Telaščica, hluboce zakousnutá do divoké přírody ostrova, skýtá tak ideální úkryt před rozbouřeným mořem v případě větrného počasí, že tu kotví stovky plachetnic. Ale nejen to. Právě tady se na obrovských jachtách schovávají před zvědavýma očima veřejnosti hvězdy, jako Sophia Lorenová či Steven Spielberg, na svých cestách kolem Jadranu.

Dovolená Robinsonů

A co takhle vyzkoušet si dovolenou Robinsonů? V národním parku si totiž můžete - a ne přehnaně draze - pronajmout některý z ostrůvků v zátoce. K dispozici pak budete mít chaloupku na skále, motorový člun a dostatek pitné vody.

Ovšem nemusíte být celé dva týdny jen na pár metrech čtverečních svého ostrovního království. V Telaščici najdete krásné pláže, jejichž romantika může soupeřit i s exotickými ostrovy oceánů.

Při výjezdu ze zátoky nejdřív spatříte maják ztracený uprostřed vod. Obeplujete-li jihovýchodní mys ostrova, uvidíte Talíř - placatou skálu obleženou vodním ptactvem. Pak minete místo, kde si pár dobrodruhů dalo práci s vystavením stovek kamenných mohyl, a už jste tam. Na pláži všech pláží.

Je schovaná stranou od hlavního tahu výletních lodí směrem k chorvatské Normandii. Tady nikdo není. Jen vy a vaše loď. Do písku zapíchnete slunečník, svléknete se do naha a rozběhnete se podél pobřeží mělčinou. Voda stříká na všechny strany a vy si připadáte jak v kultovním filmu Pláž, jehož hrdinové museli za podobnou krásou urazit tisíce kilometrů na opačný konec světa.