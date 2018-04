Není nad pivo, ale raději v míru

Dřívější tisícovka kontraktů týdně se teď smrskla na desetinu. "Západní břeh je zcela uzavřen. Nemůžeme dostat ven žádné zboží. Jsme odkázaní na turisty, kteří se teď ale této oblasti vyhýbají. Jsou-li restaurace a hotely zavřené, týká se to

i nás," konstatuje Chúrí.

Má pravdu, "lidé se nemají proč radovat". Povstání si vyžádalo skoro 300 lidských životů. Palestinské hospodářství na západním břehu a v pásmu Gazy je zruinováno a většina Palestinců se potýká s velkým nedostatkem. Před 28. zářím, kdy nepokoje začaly, rodinný podnik bratrů Churíů vzkvétal. "Právě před několika měsíci jsme začínali mít zisk, s intifádou se všechno zastavilo," zoufá si pivovarník.

Společnosti se v minulosti podařilo vybudovat distribuční síť na palestinských územích, ale i v Izraeli. Do září Izrael odebíral pětinu vývozu; asi pět procent produkce se vyváželo do Jordánska. Zbytek se stačil prodat v Jeruzalémě, Betlémě a

dalších městech západního břehu Jordánu.

Izraelci se z vlastenectví od září palestinského piva ani nedotknou. Jediné místo, kde jde palestinský zlatý mok stále na odbyt, je hotel American Colony ve východním Jeruzalémě, odkud většina zahraničních novinářů "kryje" zpravodajství o potyčkách. Ostatních 61 hotelů na západním břehu Jordánu a v pásmu Gazy je dva měsíce bez zákazníků. Cestovní ruch podle odhadů přišel o 52 miliónů dolarů.

Bratři Churíové za sebou zanechali pokojný život ve Spojených státech a na palestinská území přijeli po podpisu první izraelsko-palestinské dohody o dočasné autonomii v roce 1993. Vše nasvědčovalo tomu, že se blíží trvalý mír a že se začne dařit podnikání.

Do pivovaru v křesťanské vesnici Tajbí s malebným výhledem na západní břeh investovali dva milióny dolarů. Zaměstnávají 12 lidí a jejich mok vyráběný v souladu s německým zákonem o čistotě piva z roku 1516 má dobrou pověst. Bratři Churíové dokonce prodali výrobní licenci piva Tajbí Německu.

I když účetní bilance posledních týdnů je víc než chmurná, rodina rozhodnutí vrátit se do rodné země zatím nelituje. "Výrobou prvního palestinského piva děláme dějiny. S tímhle jsme sice nepočítali, ale modlíme se, aby se všechno uklidnilo a lidé

zase mohli ocenit to, co tu vyrábíme," říká statečně Dáúd.