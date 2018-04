Nenechte si ujít dostihový svátek Česka a vyrazte na Velkou pardubickou

Zlatá přilba a Velká pardubická patří mezi sportovní svátky celého Česka. První jmenovaná už zná své letošní vítěze, koně však vyrazí přes Taxisův příkop, Irskou lavici a další nepříjemné překážky, kterých je na trati celkem 31, až tuto neděli 12. října.

Tradice oblíbeného dostihu sahá do poloviny 19. století. Dráha byla postavena už roku 1856, první Velká pardubická se na ní jela o osmnáct let později. Letos se uskuteční již 124. ročník. Velká pardubická se od roku 1874 nekonala pouze v období obou světových válek, jedenkrát jí zabránilo špatné počasí a koně neodstartovali ani roku 1968. Dnešní podobu dostalo závodiště po druhé světové válce, k úpravám však dochází i v dnešní době, a to především co do bezpečnosti překážek.

Zvítězí ostřílení účastníci, nebo překvapí nováčci?

A na co se můžete těšit? Chybět v Pardubicích rozhodně nebude nejúspěšnější žokej a trenér v historii závodu Josef Váňa. Tentokrát však do sedla neusedne, aktivní žokejskou kariéru totiž ukončil v loňském roce. Nicméně na startu se objeví hned několik koní, kteří závodí pod jeho vedením.

Vstříc nemilosrdné třicítce překážek se vydá i nejstarší kůň startovní listiny Tiumen, na němž právě Váňa Velkou pardubickou zvítězil v letech 2009 až 2011. Síly s ním poměří o rok mladší vítězka posledních dvou ročníků Orphee de Blins, klisna nesoucí žokeje Jana Faltejska. Do hlavního dostihu se kvalifikovali také Nikas a Klaus, kteří v loňském ročníku obsadili druhé a třetí místo. Do závodu vyrazí i jediná žena, Martina Růžičková, která se jistě pokusí přiblížit úspěchu jediné vítězky Velké pardubické Laty Brandisové.

Městské slavnosti v Pardubicích

Chcete-li se slavnostně naladit ještě před startem Velké pardubické, vyrazte do města perníku o pár dní dříve. Od 9. do 12. října se tam totiž uskuteční 21. ročník Městských slavností Pardubice. Druhá část s podtitulem Město žije kulturou nabídne návštěvníkům multižánrové produkce, hudební i divadelní vystoupení a prostor pro setkání s pardubickými umělci a řemeslníky.

Městské slavnosti nabídnou bohatý kulturní program včetně večerního průvodu

Ve čtvrtek od 17 hodin se můžete vydat od Zelené brány na netradiční vycházku s názvem Putování za pardubickými bájemi a pověstmi, na níž vám průvodce představí Pardubice netradičním způsobem.

V pátek a v sobotu od 10 do 18 hodin si můžete nakoupit na Perštýnském tržišti lokální výrobky a prohlédnout si tradiční řemesla. V sobotu potom veselení přejde v akci Dny medu, které začnou v 9 hodin průvodem včelařů přes město. Samozřejmostí je ochutnávka medu od místních výrobců, chybět ale nebude ani výstava včelařských produktů či soutěž o nejlepší med Pardubicka.

Charitativní běh i večerní průvod městem

Rádi běháte a chcete si zpříjemnit víkend nějakým tím sportovním výkonem? Postavte se tedy v sobotu 11. října v 10 hodin na start závodu Běhu naděje, který navazuje na slavné běhy Terryho Foxe.

Závod začíná na Pernštýnském náměstí a není jen pro běžce - na trať se mohou vydat také inline bruslaři a cyklisté. V sobotu večer se vydejte v půl sedmé večer s lampionovým průvodem a kulturní zážitek završte o hodinu později, kdy budete moci z břehu Labe sledovat slavnostní ohňostroj s překvapením.

Tečkou za podzimními slavnostmi v Pardubicích učiní ohňostroj na Labi

V neděli potom v rámci Městských slavností můžete vyjet na Velkou pardubickou historickým motoráčkem, který vás na koníčky doveze od 10 do 17 hodin z pardubického hlavního nádraží a Rosic nad Labem. Jedna cesta vás vyjde na 20 korun, děti se svezou za polovic.