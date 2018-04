Nenamazané sjezdovky se hůř ovládají, říká obchodní ředitelka Druchemy

Miluše Valdová měla při online rozhovoru dva poradce - slavného českého lyžaře a odborníka na vosky Stanislava Henycha, a Mariána Málka, profesionálního servismana reprezentace biatlonistů a bývalého reprezentanta. S oběma firma už dlouhodobě spolupracuje.

Výběr z dotazů čtenářů:

Nejsou vosky a mazání v dnešní době pokročilých výrobních technologií skluznic zbytečné?

Nebudete-li moci vinou neošetřených skluznic dobře točit, stane se nakonec vaše jízda nekontrolovatelnou, příliš rychlou a nebezpečnou. Je tedy zjevné, že správné voskování je důležité jak pro dobré, tak pro méně zkušené lyžaře. Navíc snadná ovladatelnost lyží přispívá ke zlepšení techniky jízdy i k většímu pocitu bezpečí a hlavně prožitku z jízdy. Každý lyžař a zejména začátečník by tedy měl mít bezpochyby namazáno.

Další z výhod mazání je uchování delší životnosti lyží. Co se týče ještě jednou běžeckých lyží – i ty by měl voskovat každý ať jsou jeho zkušenosti jakékoli. Méně zkušení lyžaři by však raději měli použít o stupeň měkčí stoupací vosk, který vyrovná nedostatky v technice odrazu.

Když je dole na vleku +2° a nahoře -5°, je lepší namazat každou lyži jiným voskem a potom jet půl sjezdovky po pravé a půl po levé lyži? (Smržovka)

Dobrý den - zdravím Smržovku a zejména vlekaře z Filipa. Myšlenka individuální mázy na každou lyži mi přijde revoluční, ale bohužel bude jen pro zdatné lyžaře. Pro nás, co potřebujeme mít bezpodmínečně obě lyže na sněhu, abychom se zdrávi dostali pod kopec, bude lepší, když se prostě rozhodneme pro jeden vosk.

Každý vosk má teplotní rozpětí cca 5 st. C, což odpovídá běžným podmínkám (například SKIVO Parafín fialový -2 až +2 st. C, SKIVO Parafín modrý -1 až - 6st. C). Druhou variantou jsou vosky univerzální, které jsou rozděleny na "Plus" a "Minus".

České vosky s dlouhou historií

Historie vosků na lyže z firmy Druchema začala zhruba v 60. letech minulého století. Tehdy družstvo vyrábělo dehtové vosky. Po nich pak typicky voněly lyžárny a celé horské chaty.

Přelomovým rokem se stal rok 1979. Tehdy se setkali mimořádný odborník na vosky František Hruška a několikanásobný mistr republiky a stříbrný medailista z mistrovství světa Stanislav Henych. V prvním roce se jim podařilo připravit jeden vosk za celou sezonu. Hledal se systém vývoje, způsoby předávání informací mezi nelyžařem a chemikem na straně jedné a lyžařem bez chemických znalostí na straně druhé, porovnávaly se fyzikální vlastnosti konkurenčních vosků.

V další sezoně již k této dvojici přistoupila celá skupina z Dukly Liberec – 15 aktivních závodníků, reprezentantů (např. František Šimon, Jiří Beran, Milan Jarý a další) a v rámci tréninků této skupiny byly připraveny během dvou následujících sezon ucelené řady vosků na různé druhy sněhu a různé teploty. Několik dalších let byly vosky prezentovány pod značkou HESTAN (Henych Stanislav). Vosky Skivo se na dlouhou dobu staly nejvýznamnější značkou na českém a slovenském trhu.

Dnes Druchema pokračuje ve vývoji moderních vosků. V roce 2008 uvedla na trh novinku Skivo Snowboard, ucelenou řadu vosků na různé teploty s označením červený, fialový, modrý, zelený a univerzál.

Ve spolupráci s reprezentačním družstvem skokanů byl připraven a již uveden na trh vosk Skivo Ski Jumping, základový vosk pro keramické nájezdové plochy.