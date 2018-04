Německo: zemi ohrožuje vymření

Dnes žije v Německu 82 milionů lidí. Prezident Spolkového statistického úřadu Johann Halen bije na poplach. "Němcům hrozí vymření, nezmění-li se jejich postoj k populaci," řekl. Dnes činí poměr důchodců k pracujícím 40:100. Za padesát let to bude 75:100. Na počtu obyvatel nic nezmění ani to, že se během příštích padesáti let zvýší průměrný věk o čtyři roky. U mužů to bude 78,1 a u žen dokonce 84,5 roku.

Nejpočetnější skupinou obyvatel ve Spolkové republice se tak stanou šedesátníci. Politici, ať už představitelé vládních stran sociální demokracie a strany Zelených, nebo opoziční křesťanští a svobodní demokraté, shodně prohlašují, že ve Spolkové republice musí být přijat liberální zákon o přistěhování. Rozpory se objevují v otázkách, kdo se může do Spolkové republiky přistěhovat a kdo ne.

Zatímco třeba křesťanští demokraté dávají přednost těm, kteří by se mohli stát přínosem pro německé hospodářství, například odborníkům v oboru elektroniky a informatiky, nechtějí především Zelení pro přistěhování žádné podmínky. To, jak se mění poměr Němců k rodině a počtu dětí, dokumentoval nedávno deník Die Welt v článku nazvaném "Konec Němců?", který byl výstižně doplněn třemi fotografiemi.

Na fotografii z roku 1900 byl poslední německý císař Vilém II. se svojí manželkou Augustou Viktorií a sedmi dětmi. Fotografie z roku 1957 zobrazovala prvního německého spolkového kancléře Konráda Adenauera v kruhu svých dětí a vnuků - bylo jich devět. Konečně na poslední fotografii z roku 1999 byl spolkový kancléř Gerhard Schröder se svojí čtvrtou ženou Doris Schröder-Köpfovou a její devítiletou dcerou Klárou. Přes čtyři manželství je Gerhard Schröder stále bezdětný.

Především ve východním Německu, na území bývalé NDR, je podle prezidenta Spolkového statistického úřadu Johanna Halena počet narozených dětí kritický. Na tisíc žen připadá jen osm set novorozeňat, zatímco ve starých spolkových zemích to je zhruba 1400 dětí. Dlouhodobě, kdyby se měl udržet nynější počet obyvatel, by se však muselo na tisíc žen narodit 2100 dětí. Tento ideální stav je však podle Halena iluzí. Jedním z prostředků, který má podpořit růst populace ve Spolkové republice, je podle spolkové ministryně pro otázky žen a rodiny Buhlmannové vyšší finanční podpora rodinám s dětmi. Právě nyní Buhlmannová oznámila, že spolková vláda hodlá v roce 2002 zvýšit rodinné přídavky za první a druhé dítě z dnešních 270 na 300 marek měsíčně. To, že ke zvýšení dětských přídavků má dojít v roce 2002, není náhoda. Na podzim se budou totiž konat volby do Spolkového sněmu a předvolební boj začal už nyní - slibovaným zvýšením přídavků na děti rudozelenou spolkovou vládou.