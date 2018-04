Německo otevřelo nový Legoland

Srdcem parku je minikrajina se zmenšeninami významných německých staveb v poměru 1:20. Stojí zde berlínský Říšský sněm, Braniborská brána, hamburský přístav či mrakodrapy ve Frankfurtu nad Mohanem.

Ze světa jsou k vidění benátské kanály, mosty a paláce nebo barvité amsterdamské domy.

Ve světě už fungují tři legolandy - prvním byl domovský Billund v Dánsku, další jsou v anglickém Windsoru a kalifornském Carlsbadu.

Největší investice

Šéf dánské mateřské firmy Lego Company Kjeld Kirk Kristiansen o parku prohlásil, že je to "nejlepší výsledek, jaký Lego může nabídnout". Hodnotou 150 milionů eur jde dosud o největší investici proslulého podniku se semdesátiletou tradicí.

Hlavní cílovou skupinou jsou děti ve věku od tří do 13 let. V parku o rozloze 60 hektarů si mohou nejen hrát nebo jezdit po horské dráze, ale také sami tvořit - stavět s kostičkami Lego, zkoušet odolnost staveb proti zemětřesení nebo vestavět solární energetické články do větrných mlýnů.

Za kolik do parku

Rodina se dvěma dětmi zaplatí 84 eur (asi 2500 Kč), ale může za to využívat všech čtyř desítek atrakcí. Jednotlivá vstupenka pro dospělého stojí 23 eur, pro dítě 19 eur. Ročně se v parku očekává kolem 1,5 milionu návštěvníků.

Bližší informace jsou na internetové adrese: www.legoland.de