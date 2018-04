Jak vypadal den ve vojenském bunkru v NDR. Návrat do mrazivé totality

Konkrétně v historickém bunkru, který za studené války v 70. letech minulého století vznikl jako úkryt vojenského velení v někdejší NDR. Rozkládá se na 3 600 metrech čtverečních a měl na tu dobu nejvyspělejší komunikační technologie, telefon, dálnopis, mobilní rádiové technologie i vzdálený server vysílač. A vlastní napájení.

Dnes si tu lidé mohou vyzkoušet, jaký byl život východoněmeckých vojáků. Po příjezdu do vesničky Rennsteighöhe nafasují uniformy tehdejší armády NVA, která vznikla v roce 1956 poté, co západní NSR vstoupila do NATO.

Po nástupu velitel rozdělí posádce úkoly. Například si musí uvařit v kuchyni večeři z dostupných zásob. Po vojenské večeři následuje hodinová přednáška o tom, jak se v bunkru chovat. A prohlídka některých jeho částí. Například záložního systému ventilátorů a filtrů na výrobu kyslíku, který je dodnes funkční.

Spát se jde až půl hodiny před půlnocí a už po sedmé se vstává a jde se na rozcvičku. V půl deváté je nástup se střídáním stráží . Muzeum doporučuje program až pro dospělé od 21 let, děti od 14 let se ho mohou zúčastnit v doprovodu rodičů. Pobyt s přenocováním stojí 150 eur, v případě větší skupiny 109 eur za osobu. A věřte, že jsou skupiny, které si to v bunkru z časů studené války užívají.

Fotografka agentury Reuters Ina Fassbenderová strávila v Bunkermuseum jeden den, podívejte se na její fotografie.