Německo - kousek za hranicí

Na německé straně Šumavy je i několik perfektně upravených běžeckých areálů. Jsou však určeny spíše pro kondiční běžce, protože jde o různě propojené okruhy. Turisté si užijí spíše na české straně, protože mohou po značených tratích projet bez potíží celé hory. K příjemným rodinným lyžařským centrům srovnatelným s Rakouskými co do možností, kvality služeb a vzdálenosti od hranic patří například bavorský Bayrischzell, kde se jezdí až do 1800 metrů. Kromě 22 lanovek a vleků s 37 sjezdovkami, z nichž nejdelší je dlouhá téměř čtyři kilometry, nabízí Bayrischzell i báječné a dobře upravené běžecké tratě, které se hodí jak k výletům, tak ke kondičnímu tréninku. Doporučit lze výlet z městečka na Zipflwirt a dál do panenské přírody údolí Kloaschau-Tal. Nejznámějším a nejluxusnějším německým lyžařským střediskem je ovšem proslulý Garmisch-Partenkirchen, kde jsou nejdelší a nejnáročnější sjezdovky, ale doporučit ho lze vzhledem k vysokým cenám spíše jen jako kuriozitu.