Německo je pro turisty z ČR vstupní branou do Evropské unie

16:13 , aktualizováno 16:13

Německo je v létě pro české turisty tradičně především tranzitní zemí, ve které je přesto mohou potkat nečekané problémy třeba zdravotního rázu nebo ztrátou osobních dokladů či peněz. Na to vše je dobré se předem připravit. Zároveň je Německo vstupní branou do Evropské unie, a tak na hranicích nelze vyloučit i otázky kolem dostatečného finančního krytí cesty či technického stavu vozidla. Německé předpisy nestanoví konkrétní částku, kolik má mít turista s sebou, ale hovoří o "přiměřeném" finančním zajištění pobytu. Problémy by neměli mít cestující s pobytovými poukazy cestovních kanceláří nebo s kreditními kartami. Podcenit hraniční kontroly se nemusí vyplatit zvláště majitelům starších automobilů s technicky povážlivým stavem, kteří mohou být jednoduše vráceni zpět na české území.