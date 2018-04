Co Němec, to nudista. Rčení platilo desítky let, nyní zájem klesá

Naturismus, jenž hlásá život v harmonii s přírodou a nahotu zbavenou erotického přídechu, je v Německu povolený od 20. let minulého století, zatímco třeba ve Francii až od roku 1956. Za komunistického režimu v bývalé NDR byl dokonce velmi v módě, východní Němci v něm nalézali svobodu, kterou v mnoha jiných oblastech neměli. Nicméně FKK, jak říkají Němci, tedy Frei Körper Kultur (kultura svobodného těla), zažila mnohem lepší časy.

"Společnost se mění," říká předseda Federace nudistických klubů Kurt Fischer. A tento energický sedmdesátník vypočítává, jak počet členů 145 nudistických spolků v Německu klesá: je to ročně o dvě procenta. A jak dodává agentura AFP, tyto spolky dnes mají kolem 40 000 členů.

Milovníci celého opáleného těla také stárnou. Nejvíce je jich mezi padesátníky a šedesátníky a ti, jimž je méně než pětadvacet let, jsou pomalu vzácností.

Podle Fischera na tom nesou vinu radikální změny ve světě práce. "Před 20 lety měli všichni, nebo téměř všichni, volný víkend. Dnes musejí být všichni flexibilní, o víkendech skoro všichni pracují. To je problém pro spolky, které shromažďovaly lidi právě o víkendech," říká.

Nudistické kluby v Německu totiž nabízejí celou škálu aktivit a soutěží, od pétanque po stolní tenis či plachtění v Řecku. Nabídka v posledních letech značně vzrostla. "Lidé se nechtějí vázat. Jeden víkend chtějí dělat to, druhý víkend zase ono," uvádí Fischer.

Mladí jsou dnes méně než jejich rodiče ochotni odložit plavky nebo trenýrky. Generace roku 1968 hlásala svobodu těla a zaplavila nudistické prostory. Dnes mládež do dvaceti let projevuje svou identitu oblečením, které určuje příslušnost k nějaké skupině. "Skateboarding je módní tendence, ale jezdit na prkně nahatý, no to už tedy ne," zdůrazňuje Fischer.

Také na plážích je možno konstatovat ústup monokin; mladé ženy raději nosí bikiny. Naprosto odmítaví k nudismu jsou mladí lidé vzešlí z imigrace a muslimské kultury, kde je odhalené tělo tabu.

Individuální naturismus vzkvétá

Kolektivní praxe nudismu upadá, ale v německy hovořících zemích dále vzkvétá individuální naturismus spočívající v tom, že se jednotlivci koupou nazí v chladných vodách jezer.

"Je to součást životního stylu, kdy se lidé chtějí přiblížit přírodě," říká Peter Zellmann z Centra pro výzkum volného času a turistiky ve Vídni. "Lidé se už kvůli tomu nepotřebují zapojovat do nějaké organizace," dodává.

Když v Evropě nastane léto, oddává se nudismu osm až dvanáct milionů Němců, uvádí geograf Emmanuel Jaurand, autor srovnávají studie ve Francii a v Německu. A Němci jsou nadále, pokud jde o koupání v rouše Adamově, mistry světa. V zemi, kde v zimě muži a ženy chodí do společných saun, je naturismus zakotven v mravech a je součástí životního stylu.