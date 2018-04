Německé obchody prodlouží otevírací dobu

Podle tohoto návrhu by měla být ve všední dny povolena otevírací doba od 6 do 22 hodin (dosud jen do 20 hodin), v sobotu od 6 do 20 hodin (dosud do 16 hodin) a kromě toho by místní správní orgány měly mít možnost povolit prodej i o čtyřech nedělích nebo svátcích do roka s výjimkou prosince. Nedělní prodej byl dosud zakázán s určitými drobnými výjimkami, například pro pekárny.Jestliže na předchozí změnu poválečného zákona o prodejních dobách museli němečtí zákazníci čekat přes čtyři desítky let, k další změně zřejmě dojde pouhé tři roky po minulé úpravě. Tehdy byla povolená zavírací doba prodloužena z 18:30 na 20 hodin ve všední dny a ze 14 na 16 hodin v sobotu.Změnu si vynucuje srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie, kde i po poslední úpravě z roku 1997 zůstávala otevírací doba německých obchodů jednou z nejkratších. Větší omezení platí již jen v Rakousku. Přesto někteří pozorovatelé kritizují zástupce spolkových zemí, že nenašli odvahu k úplnému uvolnění otevírací doby na celých 24 hodin denně.Rozhodně proti novému návrhu se však postavily odborové organizace pracovníků v obchodech a službách, které oznámily, že v prodloužení otevírací doby spatřují zhoršení pracovních podmínek zaměstnanců a že se budou domáhat nových jednání o mzdových tarifech.