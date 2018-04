Německá Šumava, úžasné eldorádo běžkařů

"Když je hezky a u nás nejsou zrovna prázdniny, tak tady Češi tvoří asi třetinu návštěvníků," říká mi obsluha u dolní stanice sedačkové lanovky pod Velkým Javorem. Věřím, stačí se podívat po poznávacích značkách aut na parkovišti nebo na informační cedule u pokladen. Ty jsou vedle němčiny psány též perfektní češtinou, – zkrátka Hohenzollerni, kterým areál patří, se přizpůsobili nárokům klientů. Také obsluha v četných restauracích na svahu nezřídka mluví česky.

V lesním tichu u Bavorské Rudy

Mezi českými sjezdaři je Javor pojem už léta, ale běžkaři objevují tuto část Šumavy/Böhmerwaldu teprve pozvolna. Přitom málokde jinde jsou podmínky pro sportovní běžkování tak výborné jako právě zde.

Na svazích masivu Velkého Javoru máte na výběr ze tří běžeckých center. Ty mají leccos společného, například perfektní údržbu stop či vesměs jednosměrný provoz, charakterem se ale dost liší.

Z Čech nejsnáze dostupné běžkařské okruhy začínají na lyžařském stadionu v horní části Bayerisch Eisensteinu (Bavorské Rudy) asi kilometr od silničního hraničního přechodu. Čeká vás tu pět základních koleček v délce od 1,5 do 12 kilometrů.

Delší tratě patří k těm náročnějším, mají nezanedbatelné převýšení s řadou prudkých i táhlých stoupání a prověří také techniku, hlavně na rychlém sněhu je třeba se ve sjezdech mít na pozoru. Většinou pojedete lesem, nejdelší zelený okruh se zakusuje pěkně hluboko do odlehlého lesního revíru na svazích Javoru. Ze všech tří lyžařských běžeckých areálů je tento nejméně frekventovaný a také nejníže položený, stadion se rozkládá v nadmořské výšce necelých 800 metrů. Hlavně zkraje sezony nebo při nízké sněhové pokrývce je proto návštěva ke zvážení.

Parkovat můžete v blízkosti stadionu a pokud preferujete hromadnou dopravu, tak z hraničního nádraží v Železné Rudě/Bayerisch Eisensteinu tam dojdete pěšky asi za 20 minut.

Mapka lyžařských tratí areálu Bretterschachten Moderní kabinky vyvážejí lyžaře na Velký Javor.

Mezi 'rychlíky' pod Svarohem

Langlaufzentrum Lohberg-Scheiben, tak zní název druhého běžkařského eldoráda pod Velkým Javorem. Nabízí celkem 23 kilometrů tratí jak pro klasiky, tak pro bruslaře v nadmořských výškách 990–1 130 metrů. Oblast protínají tři okruhy, které vedou stoprocentně lesem a stopy se vinou v těsné blízkosti státní hranice, na dvou místech se jí dokonce dotýkají. Jinak zcela opuštěné polesí se nachází v sedle mezi Javorem a hraniční horou Svaroh (Zwercheck, 1 333 m), na níž se odtud také dá vystoupit, samozřejmě v létě.

Tip na dovolenou Vyberte si pobyt na dovolena.iDNES.cz a vyražte na parádní lyžovačku na Šumavu.

Základní sedmikilometrový okruh má sice pár táhlých stoupání, ale jinak je profilem spíše mírný. Tady se často prohánějí sportovci, pro něž není problém kolečko profičet několikrát za odpoledne. Zvolíte-li ale ležérnější tempo, nikdo vás omezovat nebude. Menší frekvence lyžařů bývá na zbylých dvou kratších okruzích, hlavně zelený (4,5 km) je sice profilem náročnější, ale také krajinně vděčný.

Hlavním nástupním místem do stop je parkoviště Scheiben u silnice z Bayerisch Eisenstein do Lohbergu. Na stopy se lze napojit po krátké lesní spojce také od blíže ležícího hotelu Brennes. Za parkování se na Scheibenu platí tři eura, vítaným benefitem je však ohřívárna, kde se po nějakém tom kolečku možná rádi na pár minut zateplíte. S občerstvením typu stánků s vuřty tu ale nepočítejte, proto je dobře mít proviant a tekutiny s sebou.

Na základním okruhu Scheiben

Na hřeben za nádhernými panoramaty

Tady najdete "prkna" už v samotném názvu: Bretterschachten neznamená nic jiného než šachtu či jámu vyztuženou prkny. To proto, že v okolí blízkého městečka Bodenmais se v minulosti kutalo kdeco včetně stříbra. Vám ale půjde o ta úzká prkna, lyžařská, a jejich fandové najdou na Bretterschachten opravdu výtečné podmínky. Nejlepší v celé oblasti.

Nejde jen o počet okruhů a délku stop, které se tu rozbíhají na desítky kilometrů. Areál na Bretterschachten je také nejvýše položený (nástupní místo má 1 120 m n. m.), disponuje tedy největší jistotou sněhu a také nejlepším technickým zázemím.

Od lyžařského centra s občerstvením a skříňkami na úschovu, stojícího v sedle silnice vedoucí od Velkého Javorského jezera do Bodenmaisu, vás zvolna stoupající stopy nakonec vyvedou z lesa a otevře se pohled na skalnatý vrchol Velkého Javoru s charakteristickými kopulemi. Nejvyužívanější dvanáctikilometrový okruh se tady otáčí zpět, ale pokud si přidáte jen další čtyři kilometry, tak doběhnete k chatě Schutzhaus Kleiner Arber (1 300 m).

Parádně vyfrézované trasy v areálu Bretterschachten

Užitečné weby www.bayerisch-eisenstein.de

web obce Bayerisch Eisenstein vč. informací o místních lyžařských tratích

web obce Bayerisch Eisenstein vč. informací o místních lyžařských tratích www.touristikverein-lohberg.de a www.lohberg.de

web turistického spolku v obci Lohberg vč. informací o lyžařském areálu Scheiben

web turistického spolku v obci Lohberg vč. informací o lyžařském areálu Scheiben www.aktivzentrum-bodenmais.de

vše o běžeckého areálu Bretterschachten včetně jízdního řádu skibusů

vše o běžeckého areálu Bretterschachten včetně jízdního řádu skibusů www.arber.de

vše o sjezdařském areálu na Velkém Javoru

vše o sjezdařském areálu na Velkém Javoru www.bayerischer-wald.de

vše o areálu Bayerischer Wald

Od chaty se lze buď vrátit na Bretterschachten nebo pokračovat dál po hřebeni přes Malý Javor (Kleiner Arber), Enzian a Schwarzeck až do sedla Eck (840 m). Trasa je krásná a bohatá na vyhlídky, ale také docela dlouhá a náročná a musíte mít předem vyřešenou dopravu zpět. Běžkařští masochisté pak mohou od chaty pod Malým Javorem použít spojku, obvykle neupravovanou, která stoupá až na vrchol Velkého Javoru a pak sjet některou z lehčích sjezdovek dolů.

Čeština je na Bretterschachten, na rozdíl od pár kilometrů vzdálených sjezdovek, slyšet jen velmi zřídka. Snad za to může trochu větší vzdálenost od hranice, z Železné Rudy je to sem asi 15 km. Za kvalitu se tu také vybírá, platí se za vstup do stop (dospělí dvě eura na den, děti polovic) i dost vysoký poplatek za parkování (šest eur na den), jímž provozovatel chce motivovat návštěvníky k použití skibusů. Jezdí od dolní stanice lanovek na Velkém Javoru nejméně každou hodinu, z Bodenmaisu ještě častěji.

Zobrazit místo na větší mapě