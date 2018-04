Kde i dospělí řvou nadšením: Hustýýý! Výlet do německého Legolandu

Ten slib nám uklouzl asi před pěti šesti lety. Letos už došly výmluvy, tak tedy míříme k branám německého Legolandu. S dětmi 11, 16 a 20 let už se to zdá být skoro pasé, ale protože nejmladší syn má o budoucí kariéře jasno, bude přece návrhářem lega, není zbytí, kostky jsou vrženy.

Přitom já nesnáším pouti. A ani nejstarší dcera nekypí nadšením, bere to jako povinný rodinný výlet. Jenomže pak projdeme branou z barevných kostek a něco uvnitř lupne. Jako když vezmete do ruky jednu kostku, druhou, cvakne to, kulaté výstupky zapadnou do otvoru, berete další, vzniká loď, létající koráb, drak, rytíř, který dostává s dalším cvaknutím do ruky meč, aby osekal dospělácké zábrany.

Před námi jsou miniaturní Benátky, zmenšené frankfurtské mrakodrapy, přístav v Hamburku.

Svět zmenšený v měřítku 1:20. Legorybář loví ryby, legopotápěč se noří pod hladinu, legogondola proplouvá kanálem. Zmáčknete knoflík, spustí se fontána, zmáčknete další, uvedete do pohybu legoairbus, dalším rozpohybujete auta, loď. A já mačkám. A znovu. Vedle mne dcera zaujatě šíbuje vlakem.

Legoland, kopie Benátek Na autíčkách v Legolandu

Berlín. Holandské mlýny. Je tu Bílý dům, Eiffelovka i egyptské pyramidy. V Allianz Aréně se rozblikají s novým zmáčknutím fotoaparáty legodiváků. Tenhle moderní mnichovský fotbalový stadion je složený z milionu kostek. Nabízí pohled dovnitř i do jeho zázemí. Hřiště, šatny, parkoviště, kuchaři připravují jídlo, vrcholí MS roku 2006, namáčknout a znovu, fotoaparáty cvakají... Paráda.

Kostlivec na letišti

Nečekala jsem nic. Tedy nic moc, ale stačí málo a bavím se. Vracím se ještě jednou rozpohybovat loďku, spustit vodopád. Budoucí návrhář lega je v sedmém nebi. Probíhá tímhle minilandem, hlásí novinky.

Touhle stavebnicí je posedlý odmala. V první třídě psal dopis Ježíškovi v tomto duchu: Milý Ježíšku, prosím přines mi 7743 nebo 7744. Pak 7236, 7235, to dvakrát. Děkuju ti. (Čísla značí kódy stavebnic.)

Manžel se starším synem se zasekávají na letišti Mnichov, dospělák i puberťák zasvěceně komentují letecký park, návrhář se k nim přidává. Dokonce se nechá slyšet, že už se těší, jak si doma dá zase do pořádku všechny ty železnice, věznice, nádraží a ulice. Zázrak? Hmm, tak to jsem zvědavá.

"A tamhleten airbus..." znovu se rozbíhá chlapská debata.

S dcerou se naopak bavíme kostlivcem sedícím mezi čekajícími v letištní hale nebo figurkou pilota, který v kokpitu svádí letušku. Stavitel měl smysl pro humor. Vtipné detaily, dokonalost replik, nápady, to vše přibližuje tenhle pidisvět i dospělým, které menší děti brzy netrpělivě tahají za rukáv směrem k atrakcím. A je to tady, všechno to točení, padání, zdvihání.

O. K., ale beze mne. Jenomže když vidím bezchybně fungující legoautíčka, lodě, vodopády, hrady z dokonale pasujících kostek, vrtule, kola a motorky klapající, klokotající, točící se a makající v tomhle minibabylonu jako švýcarské hodinky, důvěra sílí. Strach a nechuť ze mě opadávají. Tohle přece není pouť. Rodiče na horské dráze výskají spolu s dětmi, žádné: Houpačkýýý, Labutěěěé, Poslední místa volnááá. Prostě projdete turniketem, ocelové zábradlí vás vede na nástupní plochu, obsluha se usmívá, kontroluje pásy...

"Mami, dáš to," dí návrhář lega. Puberťák mu přizvukuje.

"Nedám."

"Dáš. Nebuď srábek," poplácají mě svorně po ramenou a už si mě vedou.

Hustýýý! Řvu a užívám si to. Expedice džunglí, to je i plavba na lodi jeskyněmi a pak vodní pád z dvanácti metrů.

Jsem létající Ninja

Ječím. Horská dráha je moje noční můra. Hlavně ona zatáčka na nejvyšším místě, která s vámi prudce smýkne do boku, takže je jasné, že vozík musí každou chvíli vyletět z dráhy. Jenomže neletí, zůstává pevně na kolejích. Řítíme se téměř volným pádem. Řvu a užívám si to. Užíváme si to všichni.

Máme štěstí, pro Němce je to obyčejný všední pracovní den, ale v Česku je svátek, ideální příležitost, kdy tu není tak plno, když chceme podruhé, ani nemusíme zpět do řady. Adrenalin stoupá a s ním euforie.

Točíme se jako blázni v jakýchsi šálcích létajících po place zběsilou rychlostí, padáme přes sebe jako nudle v bandě, tahle kratochvíle se jmenuje Techno Schleuder. Výborná je Země dobrodružství, kde si na trase Indiany Jonese můžete vystřihnout plavbu na lodi deštným pralesem i jeskyněmi, s pády popředu i pozadu, pavouky i masožravými rostlinami a hlavně s dvanáctimetrovou vodní skluzavkou, kterou letíte na lodi dolů. Kdo se bojí, že se zmáčí, může vyfasovat pláštěnku, ale bez ní je to mnohem větší legrace.

Největší legostavba vůbec. Také na mnichovskou Allianz Arénu padl nejméně milion kostek. Je tak hlavní dominantou zdejšího světa miniatur.

Nepoznávám se, okamžitě se stavím do krátké fronty podruhé. Dvakrát si dáváme i letošní novinku, Létající Ninjago, kdy se sevřeni v letce s dalšími odvážlivci vydáváte do vzduchu v sedačce opatřené křídly, která šikovnějším umožňují obracet se hlavou nahoru a dolů. Nejsem šikovná a navíc mám pořád trochu nahnáno, takže se omezuji jen na drobné kmity křídly, které mne dokážou i tak pořádně rozkývat.

Může se hodit Hlavní letošní atrakcí Legolandu Deutschland, který slaví deset let působení, je až do 9. září akrobatická show Lego Ninjago v podání Čínského národního cirkusu. Kdo se bojí jazykové bariéry, určitě uvítá Český den v Legolandu, který proběhne na státní svátek 28. září. Připravena bude řada akcí a workshopů pro malé i velké včetně stavby obrovské mozaiky české a německé vlajky. Jak se tam dostat

Do zábavního parku můžete vyrazit na vlastní pěst: Günzburg leží 100 km od Mnichova, cesta z Prahy přes Plzeň, Rozvadov, Norimberk směrem na Ulm, před nímž odbočíte přímo do Günzburgu, je dlouhá 470 km a trvá 4-5 hodin. Můžete se také až na místo nechat dovézt s cestovkou, do Legolandu jezdí například Neckermann CK, přes kterou lze zajistit i ubytování v prověřených hotelech. Vstupné

Děti 3-11 let 34 eur, dospělí a děti od 12 let 38 eur, vyplatí se on-line rezervace (více na www.legoland.de).

Hlavou vzhůru se však nakonec stejně ocitám, a to v Hero Factory, kde pevně připevněna pásy v otočném křesílku absolvuji cosi, co připomíná let raketoplánem, jenž se vymkl kontrole.

Je to fajn. A park se dá obsáhnout i ve výškách - projíždíme si okruh ve šlapacích autíčkách, dráha padá a zase se zdvihá. Vyjíždíme nahoru v talíři vyhlídkové věže, který se pomalu otáčí, takže můžete nahlédnout do všech míst, v horní části si malé děti užívají pirátský vodní svět a líté bitvy. Ještě se noříme do hlubin Merlinova hradu, kde je to zpočátku trochu o strach, ale když se strašidelná atmosféra uvolní, užíváme si atraktivní středověké výjevy, poklady, výprask neposlušného učně a nakonec i dračí jízdu po další horské dráze.

Ke zklidnění pak dobře slouží bájná Atlantida v podobě procházky podvodním tunelem, v němž plují živí žraloci, rejnoci, murény a další exotické rybky. Můžete vstoupit do kupole, kde máte vodní svět všude kolem, pozorovat batyskaf a legomodely tvořené statisíci a statisíci kostek.

Plochu o rozloze zhruba pětadvaceti fotbalových hřišť za ten den tak akorát obsáhneme. A je to tak akorát. Přesto ještě než odejdeme, vracím se do Benátek. A mačkám knoflík.

"Mami, pojď už!" "Jasně, už běžím!" Ještě jednou zmáčknout. Trochu zlobím. Ještě. A naposledy. A pak že kdo si hraje, nezlobí ...