Němci zachraňují svůj jediný ledovec. Přikrývají ho plachtami

Už 19. rokem se vždy před letní sezonou sjedou k ledovci Schneeferner odborníci, aby ho přikryli izolačními reflexními plachtami.

V úporné snaze zpomalit tání ledovce, který ročně ubývá zhruba o 80 cm, se rok od roku zvyšuje plocha ledovce, která se balí. Zatímco v roce 2005 se pokrylo ochrannou fólií asi 6 tisíc metrů čtverečních plochy, loni už to bylo rovných 50 tisíc m².

"Na podzim vždy kontrolujeme, kde ledovec nejvíc roztál a další jaro se pak snažíme právě tato místa zakrýt," vysvětlil jeden z organizátorů akce.

Přikrývání ledovce financuje firma Zugspitzebahn, provozující místní lanovky, vleky a restaurace.

Národní tragédie

Ledovec Schneeferner V rekordně horkém srpnu 2003 odtékalo z ledovce Schneeferner denně na 35 000 m³ vody , pro představu - je to zhruba desetina průměrné spotřeby vody v Mnichově.

, pro představu - je to zhruba desetina průměrné spotřeby vody v Mnichově. Podle posledního měření v roce 2006 má ledovec rozlohu 30,7 hektaru. Zdroj: Wikipedia.org

Postupná ztráta sněhové čepice na Zugspitze (2 962 m), poblíž známého alpského střediska Garmisch-Partenkirchen, se v Německu považuje téměř za národní tragédii. Podle ekologů je to jednoznačným projevem negativních dopadů globálního oteplování.

Boj s postupným táním ledovce je ale stejně předem prohraný, namítají mnozí odborníci s tím, že akce na ledovci Schneeferner je výrazem čiré pošetilosti. "Tohle ledovec nikdy nezachrání," vyjádřila se ke každoroční akci na záchranu ledovce samotná Německá federace na ochranu přírody.

"Je nám jasné, že celý proces pouze prodloužíme a že konec je stejně nevyhnutelný," uvedl Frank Huber ze společnosti Zugspitze. "Ale Zugspitze žije z rekreační turistiky a naším cílem je zachovat lyžařský průmysl," dodal.

Prognózy Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC), agentury ustanovené při OSN, předpovídají, že všechny větší ledovce ztratí do roku 2050 mezi 30 až 70 procenty svého objemu. Pokud se naplní nejhorší vize, mohl by ledovec Schneeferner do roku 2030 zmizet z mapy.